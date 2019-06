El Partido Justicialista de Jujuy empieza a tomar forma de cara a agosto y octubre

Diez días después de las elecciones provinciales, los partidos empiezan a fijar la vista en las elecciones nacionales y en la selección de tres diputados para Jujuy. Por ahora muy pocos espacios dieron a conocer algunos candidatos.

El Partido Justicialista es el que, por ahora, dio más pistas y avances con el tema de los precandidatos, ya que empezar a verse los primeros nombres y todo parece encaminarse hacia las Paso para definir quién será el candidato y representar al espacio en octubre.

Adrián Mendieta, actual intendente de El Carmen y ex candidato a vicegobernador, fue el primero que se lanzó a competir por la candidatura, confiado en que la mayoría de los dirigentes y el partido apoyarían esta decisión y tratando de ser prenda de unidad. Pero ayer, en medio de muchas especulaciones y comentarios cruzados, el ex titular del Registro Civil y ex candidato a gobernador, Julio Ferreyra, anunció que también competirá por un lugar en Buenos Aires.

Sin dudas que la decisión de Ferreyra de salir a competir hizo repensar a muchos, ya que el ex funcionario tiene buena aceptación en la sociedad y viene de hacer una gran elección provincial, por lo que se espera unos días movidos puertas para adentro en el Partido Justicialista.

Por ahora solo sigue en rumores la posible candidatura de la recién electa diputada provincial, Carolina Moisés, quien había dejado en claro que le interesa poder ser parte del esquema nacional e ir por la relección en ese cargo.

En esa misma línea, el diputado provincial Alberto Matuk también habría mostrado intenciones de poder competir por una banca de cara a octubre, pero aún no se pudo saber más información o si solo se trata de rumores debajo de la mesa.

Ayer el presidente del PJ, Rubén Rivarola, dejó abierto el juego para todos los que quieran presentarse, teniendo el aval del sello partidario y la posibilidad de competir de igual a igual con cualquiera de los anotados.