"Todo esto es una gran prueba de vida"

Llegó el día del 13º Maratón de El Tribuno de Jujuy, un esfuerzo de muchos para que lo disfruten alrededor de 13.000 atletas.

Repasando lo que fueron los preparativos para la prueba pedestre que se correrá por las calles capitalinos fue Claudio Igarzabal, gerente de publicidad de este matutino y principal coordinador del acontecimiento deportivo, quien emitió su opinión al respecto.

"El balance de la preparación fue muy bueno, porque cuando empezamos a desarrollarlo este año veíamos muy lejos la organización porque está todo muy complicado pero bueno las ganas que le metemos, las ganas de la gente por participar ha hecho que hoy estemos disfrutando de un acontecimiento que hace 13 años que lo venimos organizando de una manera particular como un sueño que todos los años tenemos. Siento que lograr esta carrera a uno lo emociona mucho", manifestó el entrevistado.

Un público fiel. "La gente es impresionante, la gente tiene un amor por el maratón muy lindo, yo lo veo en redes sociales, una vez que largamos la fecha te aplauden, te dicen "yo voy, yo voy". Se acercó mucha gente que no conoce la carrera por el boca a boca, es increíble", explicó.

El trabajo en conjunto de todo el diario. "Contagiamos, en algún momento contagiamos a la gente que no creía o que no se entusiasmaba. Verlo al director ejecutivo del diario, Rubén Rivarola, con la alegría que se manifiesta sabiendo que es un logro de todos es muy bueno porque es positivo, eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien", dijo Claudio Igarzabal. A lo que agregó que "el acompañamiento de todo el equipo de trabajo de El Tribuno es maravilloso, nos fusionamos, es nuestro maratón. Tenemos nuestras diferencias pero es un lindo equipo".

En cuanto al nivel competitivo de la actividad pedestre el gerente de publicidad del diario aseguró: "Están viniendo muchos maratonistas de primer nivel, nosotros hemos evolucionado en el maratón, el chip nos permitió tener un control exacto en muy poco tiempo. Eso nos profesionalizó".

El carácter inclusivo de la carrera. "Este año tenemos una nena de 14 años en silla de ruedas que va a correr los 10 kilómetros. Ese carácter inclusivo es porque te sorprenden. Todo esto es una gran prueba de vida", sostuvo Claudio Igarzabal, quien a su vez agradeció el apoyo y colaboración de cada uno de los que hacemos este matutino así como también el de las autoridades.

"No me lo contés..."

"No me lo contés, escribilo" me dijo Daniel Echazú (jefe de Deportes), repitiendo la frase que yo mismo acuñé en este diario, por las nuevas sensaciones que me embargan ya que por haberme jubilado, no obstante este año realizaré nuevamenete la crónica de la competencia principal de 10 km que hice en todas las ediciones del Maratón El Tribuno de Jujuy.

¿Por dónde empezar, sin que me consuma la nostalgia? Mi mente viajó en el tiempo (año 2002) cuando la Sección Deportes por idea de Edgar Caballero organizó una carrera doméstica para festejar el 22º aniversario de este matutino; Adán Basualdo, jefe de personal en ese entonces, consiguió los trofeos y Domingo Lamas fue el ganador. Luego de la misma hicimos un bolsillo, compramos empanadas y gaseosas para agasajar a los atletas que llegaron de lejos. Para la sección era todo alegría pero generamos nerviosismo en la redacción convertida en un vestuario con la ropa de todos los participantes. Así, en la esquina de la vieja casona en Belgrano y Argañaraz, humildemente nació lo que hoy es la competencia atlética más convocante del Norte.

DEMETRIO DONOSO

En 2007 empezó el salto de calidad con Claudio Igarzábal como alma mater de la organización. Por cinco años consecutivos el tucumano Lucas Santillán ganó en los 10 km; luego Ishmael Langat de Kenia le cortó la racha. Después apareció en escena Gustavo Frencia de La Rioja con cuatro triunfos y vendrá por su quinta corona. También Marcelo Fabricius (Catamarca) y Miguel Guerra (Buenos Aires) inscribieron sus nombres como ganadores.

Mientras que en damas se lucieron Raquel Huayta (jujeña radicada en Tucumán) y Viviana Chavez (San Juan), hasta que apareció la tucumana María Ovejero con cinco victorias, cuatro consecutivas y llegará por su sexto reinado.

Cada atleta a su estilo me hizo vibrar en los exigentes 10 km por las calles capitalinas teñidas de rojo por las remeras alusivas y esas crónicas fueron reflejadas en este matutino en las 12 ediciones que estuve asignado a la cobertura de la categoría principal.

Todas estas vivencias tienen al deporte como hilo conductor, ya que tuve el privilegio de salir en la foto del primer número de El Tribuno el 19 de abril de 1980, en ocasión de correr la clásica "Fundación de Jujuy" de ciclismo que practiqué con pasión durante muchos años y tiempo después durante 21 años trabajé en este matutino.

El deporte "prendió" en la familia, donde mi padre Máximo incursionó en el atletismo y fue uno de los participantes desde que nació esta competencia, no faltó nunca.

En la continuidad de la cadena generacional ligada al deporte, mi nieto Nicolás cuando tenía cinco años (2009) participó por primera vez y salvo dos veces siempre corrió el "maratón de la gente" y ahora con 15 años correrá en 4 km.

En la previa de esta gran prueba atlética masiva por excelencia, pude ver a numerosos participantes entrenando a full en diferentes lugares y a otros en el mismo circuito con reloj en mano controlando sus tiempos. Para muchos es un desafío personal donde lo más importante para ellos es cruzar la línea de meta.