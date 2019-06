Aumento de casos de abuso sexual a menores

El titular de la Fiscalía de Violencia de Género y Sexual Nº 2, agente fiscal José Alfredo Blanco, indicó que en los últimos años se incrementaron notablemente los casos de abuso sexual a menores y que en su mayoría, son perpetrados en el ámbito familiar y por personas que tienen contacto habitual con las víctimas.

Dio cuenta que más del 50% de los hechos se registra en los departamentos Ledesma, Valle Grande y Santa Bárbara, por lo que expresó su beneplácito por la pronta creación de la Fiscalía de Violencia de Género y Sexual en el departamento Ledesma, que permitirá descomprimir la gran cantidad de casos que se tramitan en la fiscalía a su cargo.

Por otro lado, subrayó que la Fiscalía de Género en San Pedro es la que tiene más personas privadas de su libertad en la jurisdicción.

"Son numerosos los casos de ataques sexuales a menores de edad que llegan a esta fiscalía especializada. Este número aumenta mes a mes, tal es así que el Ministerio Público de la Acusación a través de la Fiscalía General, decidió concursar un cargo para fiscal de Violencia de Género y Sexual en el departamento Ledesma, lo que va a permitir que se agilicen más los expedientes y descomprimir la gran cantidad de causas que tenemos en nuestra jurisdicción", dijo Blanco al dar cuenta que más de la mitad de los casos de abuso sexual, se registran en la zona de los departamentos Ledesma, Santa Bárbara y Valle Grande.

Mayor número de menores

Manifestó el fiscal José Alfredo Blanco que "es mucho mayor el número de víctimas menores de edad y se mantiene como constante, que generalmente las situaciones de los ataques sexuales son producidas por quienes tienen un contacto habitual y regular con el menor, sea un familiar o allegados que vivan en el domicilio o personas que tienen un contacto habitual con la familia", remarcó el magistrado.

Dentro de ese marco también agregó que "hoy, la Fiscalía de Género en San Pedro es la que más personas tiene privadas de su libertad en la jurisdicción, por lo tanto, esas causas urgen de tratamiento y además, los fiscales de investigación son actualmente los que van a juicio. En este año me tocó concurrir a juicios orales en la ciudad capital y todas las causas han tenido que ver con delitos sexuales", remarcó el fiscal Blanco.

Explicó que desde el año pasado, la fiscalía a su cargo cuenta con la colaboración de psicólogos y asistentes sociales, profesionales. "En esta jurisdicción los profesionales están trabajando todo el tiempo con declaraciones de cámara Gesell con menores de edad, pericias respecto de imputados o de víctimas y la asistente social, la licenciada Robles, sale todos los días a cumplir con los informes sociales que requerimos. Toda denuncia de abuso sexual se trata como es debido y en este caso, es importante recordar a los funcionarios públicos, sobre todo a aquellos que cumplen funciones en establecimientos escolares, que es su deber al anoticiarse de estas situaciones efectuar la denuncia respectiva", dijo al agregar que no hace falta esperar que la madre de la menor víctima realice la denuncia, y que con la nueva legislación quedó sin efecto esa antigua práctica que había en las escuelas donde los directivos debían convocar a la madre a la escuela para que ella haga la denuncia y después tenían que verificar si se había realizado o no. "El directivo toma conocimiento y tiene que realizar la denuncia, nuestra legislación ha sido modificada, cuando se trate de abuso a menores de edad, no es necesaria la denuncia de los progenitores, con cualquier funcionario público que haga la denuncia ya se inician las actuaciones porque de inmediato la fiscalía toma conocimiento. Si un directivo no efectúa la denuncia está incumpliendo a sus deberes de funcionario público y es pasible de que se inicie una denuncia penal por esa circunstancia", finalizó José Blanco.