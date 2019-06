Denuncian a empresa por no llevar docentes

Luego de haberse inaugurado la flamante terminal de ómnibus de la localidad de Pampa Blanca, el comisionado municipal, Héctor Zeitune, denunció a una empresa de colectivos de no querer ingresar hasta allí para trasladar a los docentes, impidiendo de ese modo que se presenten en su lugares de trabajo. Según dijo "se trata de una movida política del radicalismo".

El jefe comunal aseguró que "por una decisión política" la empresa de transporte Balut no hace su parada habitual para llevar a los docentes hasta Pampa Blanca. "El Gobierno dio la orden a la empresa Balut para que no levante pasajeros en Perico para llevarlos a Pampa Blanca; esta es una movida netamente política que perjudica a los alumnos porque los maestros llegan tarde a la escuela por culpa de que el colectivo no los quiere llevar", denunció Zeitune.

PAMPA BLANCA / LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DURANTE LA INAUGURACIÓN.

Asimismo, señaló que durante el resto del día, las unidades ingresan a la nueva terminal normalmente, excepto en los horarios en que debe trasladar a los docentes que se dirigen a la Escuela 55. "Es llamativo que por la tarde el trayecto que hacen es normal, es decir que ingresan a la nueva terminal, pero a la mañana no lo hacen. Llegan colectivos de Salta y entran, al igual que todos los que van desde San Salvador de Jujuy, pero por ejemplo, los que salen desde Palpalá que traslada a los docentes, para en Perico y allí no levanta a los que van a Pampa Blanca, es una vergüenza", dijo.

Aseguró que recolectarán firmas y que enviarán una carta documento a la empresa para que revea la situación. "Necesitamos que la empresa autorice a los choferes para que entren hasta la nueva terminal; es la única con la que tenemos este inconveniente ya que San Cayetano funciona normal", concluyó el comisionado municipal.

Cabe mencionar que los afectados por esta situación serían diez docentes que reciben abonos para poder trasladarse.

Previo a inaugurar la semana pasada la terminal de ómnibus los pasajeros de Pampa Blanca debían descender a la vera de la ruta 34.