El Mozarteum Jujuy anuncia actividades

En el marco de las actividades previstas para la 38º temporada del Mozarteum Argentino - Filial Jujuy-, esta semana la prestigiosa entidad tiene previstas interesantes propuestas. Así el próximo martes desde las 21.30 en la sala mayor del teatro Mitre fue programado un concierto a dos pianos a cargo de Diana Lopszyc y Fernanda Morello, destacadas músicas argentinas. Además ambas artistas ofrecerán una master class mañana destinada a estudiantes jujeños.

Durante la velada en el coliseo jujeño las pianistas desplegaran un repertorio integrado por composiciones de Francisco Alonso, Manuel De Falla, Maurice Ravel, Claude Debussy, Ángel Lasala, Francis Poulenc, Gyorgy Ligeti y Dmitri Shostakovich.

"Estas pianistas han asumido el desafío de venir a Jujuy a tocar en dos pianos nuestros, muy distintos: el Steinway- primer piano del Mozarteum Jujuy,recibido en 1995 como donación- que nos acompañó tantos años, y un piano Yamaha. Cuando éste último nos fue donado en 2017 , se resolvió ceder el Steinway al teatro Mitre - que ha sido siempre como la casa del Mozarteum- para que el público de Jujuy tuviera un piano de esta jerarquía", explicó Gustavo Méndez secretario del Mozarteum Jujuy. E invitó luego a los interesados a ser parte de la masterclass de mañana que se desprende del Área Música Joven del Mozarteum Jujuy. "Esta es una actividad que es posible gracias a la generosa voluntad de las pianistas que nos visitarán -Diana Lopszyc y Fernanda Morello-", indicó. La propuesta de capacitación es gratuita y está dirigida a estudiantes de música de nivel intermedio y avanzado. Las clases se dictarán en la Escuela Superior de Música de Jujuy - Güemes esquina Senador Pérez- mañana desde las 19. Por más información los que así lo deseen podrán consultar las redes sociales del Mozarteum Jujuy (Facebook, Instagram y Twitter).

Por otro lado Méndez adelantó que pronto iniciará el ciclo de cine "Hernán Suárez", que desde hace años impulsan desde la institución local. "Este año cambiará el día y el lugar, será los miércoles a las 21.30 en el edificio de la Escuela Superior de Música, hasta el mes de septiembre incluido", anunció.

Diana Lopszyc

Pianista y clavecinista argentina, egresó del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" con Medallas de Oro en Piano y Clave. Se perfeccionó con grandes maestros del país y del exterior y ha contribuido a la difusión del patrimonio musical argentino estrenando numerosas obras de compositores del país. Ha sido ganadora de varios premios: "Tchaikovsky" (Sinfónica de Bahía Blanca), "Franz Liszt", "Promociones Musicales", "Asociación Estímulo Cultural", entre otras distinciones.

Sus actuaciones en importantes salas de la Capital, la han llevado también al interior, habiendo participado en el Setiembre Musical (Tucumán), las Schubertíadas (Villa Gesell) , Fundación Beethoven (Buenos Aires),Academia Bach(Buenos Aires), Festival Konex 2016 e Iguazú.

En el exterior se presentó en el "First Argentina-Brazil Jazz Festival" de New York; el "Festival de Música Contemporánea" en Belo Horizonte (Brasil); en México y en Radio France (París). En 2015, fue invitada por la Associazione Musicale Dioniso (Italia) como solista de piano, en el "Festival Pianistico Internazionale", ofreciendo varios recitales en Savona y Génova . En 2016, fue invitada por la Universidad de Manchester (Gran Bretaña). Diana Lopszyc desarrolla una gran actividad docente, con ensambles de cámara, forma parte de jurados y es profesora titular de piano en el Conservatorio Superior "Manuel de Falla". Por su vasta trayectoria, ha sido distinguida con el nombramiento de Embajadora de la Paz 2017, por la Fundación Mil Milenios de Paz y la Fundación Paz, Ecología y Arte.

Fernanda Morello

Nacida en Buenos Aires, es egresada del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" con Medalla de oro, de la Cátedra de Diana Lopszyc. Estudió con María Fernanda Bruno, en Música de cámara con Juan Kaloustian y en análisis con Valdo Sciammarella. Se perfeccionó con reconocidos maestros, asistiendo a clases magistrales de grandes pianistas en Buenos Aires y Estados Unidos. Estudió en Nueva York en 1995 y 1996.

FERNANDA MORELLO / LA INSTRUMENTISTA SERÁ PARTE DE LA GALA DEL MOZARTEUM JUJUY.

Morello desarrolla una intensa actividad concertística. Así se presenta como solista y en conciertos para piano y orquesta. Participa en festivales y ciclos en varias ciudades de Argentina (Semana Musical Llao Llao, Invierno Musical Tunquelen, Sinfónica de Bahia Blanca, Ars Nobilis, Ars Contemporánea, Festival de Cámara Mar del Plata, Sinfónica de Salta y Rosario). Desde 1996 a la fecha se ha presentado en Uruguay ,Estados Unidos, España y Alemania

Ha sido distinguida con la Honorable Mention en el concurso organizado por "Association of Pianists and piano teachers of the Americas" de la ciudad de Nueva York.

Tiene una vasta discografía con obras de músicos clásicos y también música de Tango, Piano a cuatro manos y 2 Pianos.

Juntamente con la pianista Patricia Vila han grabado obras del repertorio original para dos pianos y cuatro manos y han ganado en 2006 el Premio Carlos Gardel como mejor Album de Música Clásica por la obra completa de Debussy y Shostakovich para dos pianos.

Fernanda Morello ha estado ya en nuestra ciudad, para una recordada presentación del Ciclo de Abono de Mozarteum en el Ensamble Morello- Araujo- Said