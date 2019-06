Siniestros que duelen

La tarea del bombero es muy dura ya que deben enfrentarse a situaciones muy graves como accidentes fatales o incendios que se llevan vidas. Pero ellos deben estar preparados y su entrenamiento consiste en eso, estar listos cuando el deber llama.

Marina Culcuy, integrante de los Bomberos de Palpalá habló también sobre los casos más fuertes donde le tocó intervenir, al respecto indicó que "yo soy madre y lo que más me afectó fue un accidente fatal donde estuvo incluido un niño. Hace tres años, sobre la autopista en el ingreso a Palpalá, me tocó asistir a una bebé fallecida. Eso fue muy fuerte para mí, me costó mucho recuperarme de esa situación".

En ese sentido, aseguró que ante siniestros de ese tipo, que pueden afectar la salud emocional del bombero ellos reciben atención de un psicólogo porque "todo lo que hacemos dentro de esta profesión queda acá dentro del cuartel. No nos tenemos que llevar nada a la casa", añadió.

Recordó incendios forestales de gran magnitud que se produjeron en los últimos años, uno de ellos ocurrió en Centro Forestal donde dos miembros del cuartel sufrieron quemaduras que no pasó a mayores.

Una jornada especial

En conmemoración al Día Nacional del Bombero Voluntario que se lleva a cabo hoy en todo el país, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Palpalá realizará un acto este martes en la Casa de la Cultura de la ciudad siderúrgica (calle Río Chubut esquina avenida Congreso, barrio Paso de Jama) desde las 9.30. En ese marco invitan a toda la sociedad a celebrar este día que es tan importante para estos héroes que para salvar vidas ponen la suya en juego.

Este 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca, Buenos Aires.

La historia comenzó el 2 de junio de 1884 cuando a raíz de un voraz incendio en La Boca, un vecino llamado Tomás Liberti y su hijo organizaron, junto a un grupo de personas del barrio, una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente a las construcciones aledañas.

Así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios que hoy cumple 132 años de vida.