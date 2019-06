San Juan comenzó el escrutinio y Uñac se encamina a la reelección

Los comicios provinciales en San Juan cerraron a las 18 hs y comenzó el escrutinio en una jornada que apunta a confirmar un nuevo mandato del actual gobernador, Sergio Uñac. Según fuentes oficiales, votó el 74% del padrón y los boca de urna arrojan que el candidato sacó más votos que en las PASO, hasta 59% frente al 55,7% de marzo.

Luego del holgado triunfo en las PASO, el actual gobernador de San Juan se mostró confiado en que será reelecto este domingo y dará una nueva victoria al peronismo unido, el cual no demorará en felicitar al mandatario. El oficialismo local prácticamente no hizo campaña desde aquel 31 de marzo, los afiches de las calles provinciales no se renovaron, no hubo actos multitudinarios ni cierres pomposos, y por eso el clima que se vive en San Juan no es propiamente un clima electoral.

La gran diferencia de votos con el segundo candidato en primarias (el intendente de Santa Lucía sacó Marcelo Orrego, 32,1%) dejó poco margen de dudas, y es por ello que el propio gobernador llamó a festejar “los resultados de esta noche”, aunque aclaró “cualquiera que sean”.