Preparan fiesta por los 25 años del ascenso

El 28 del corriente mes, exjugadores de Gimnasia y Esgrima jugarán un amistoso con glorias de Atlético San Pedro en el marco de los festejos por los 25 años del recordado ascenso a Primera División. Será desde las 21 en el estadio "Visera de Cemento".

De la conferencia en la "Casa de San Pedro", estuvo presente Julio Bravo, intendente sampedreño, Mario Lobo, Luis Lobo, Carlos Rosas.

La entrada será un alimento no perecedero, ropa, calzados, que después será donado.

El jefe comunal se mostró orgulloso de poder recibir el partido entre las glorias de Gimnasia y San Pedro, "para los sampedreños va a ser un honor recibir a aquellos héroes jujeños que lograron hace 25 años el ascenso al campeonato principal de AFA, pasó mucho tiempo y quedaron dentro de los momentos más gloriosos que tuvo el fútbol jujeño".

Bravo destacó: "Gimnasia y Esgrima sin dudas es el equipo que representa a todos los jujeños más allá que cada uno pueda tener su corazón en otro equipo, así que desde la ciudad quisimos contribuir a tan importante acontecimiento de modo tal el viernes 28 de junio a las 21 en nuestro estadio de Atlético San Pedro se va a realizar este partido homenaje".

El intendente de San Pedro de Jujuy siempre tiene las puertas abiertas para las actividades deportivas, "nosotros contribuimos, debiera haberse hecho en San Salvador, pero no entramos a analizar esas cosas, nosotros orgullosos de poder recibir a quienes marcaron una historia de oro".

A su tiempo, Mario Lobo, exdelantero y goleador "albiceleste", recordó: "Pasaron 25 años, el recuerdo sigue intacto, quedaron muchas cosas lindas, lo mejor es el reconocimiento de la gente todos los días, para los más grandes queda el hecho del afecto y cariño que me brinda la gente hasta el día de hoy, y las amistades".

Consultado sobre por qué se hace en San Pedro y no en el estadio "lobo", el gran ídolo de Gimnasia dijo: "No estaban dadas las condiciones para que se haga en el estadio, aparte nos pareció una falta de respeto el hecho que nos ofrezcan Azopardo, podríamos haber pedido La Tablada, sé que no íbamos a tener problemas, pero pensamos en San Pedro por el hecho que somos padrinos de la Asociación Caminemos Juntos ,también queríamos agradecerle por todo el acompañamiento y lo que nos brindó la gente del Ramal y la buena predisposición del intendente Julio Bravo de brindarnos las instalaciones y después la cena para todos en el club", puntualizó agregando que "no dolió, puede molestar, pero creo que escuché que decían que no hay que vivir del recuerdo, pero hay que ser memorioso", puntualizó.