Dieron a conocer el nombre de las estrellas de la NBA que acompañarán a LeBron James en Space Jam 2

Finales del siglo pasado se estrenó la película "Space Jam" la descomunal película que reunía a las principales figuras de la NBA del momento con las caricaturas más destacadas de Warner, los Looney Tunes. Protagonizada por Michael Jordan, el ícono deportivo de Estados Unidos en esa época, mostraba al jugador de baloncesto aventurándose en un partido junto a Bugs Bunny y compañía. Desde entonces han pasado 23 años, pero ahora por fin se podrá ver una segunda parte.

LeBron James será quien protagonice esta nueva película prevista para estrenarse el 21 de julio de 2021. Aunque conocemos que no será una secuela al uso ni tampoco un reboot, poco más podemos saber sobre el argumento del largometraje, que se comenzará a rodar este verano. A falta de saber si Bill Murray se dejará ver, de momento se han confirmado varias estrellas de la NBA que se unirán a James en esta aventura.

Sources: Space Jam 2, starring LeBron James, is expected to feature key roles for Damian Lillard, Anthony Davis and Klay Thompson and WNBA stars Diana Taurasi and Nneka Ogwumike. Several more NBA and WNBA players, including Chiney Ogwumike, are expected to play roles in film.