Alesso y Tini estrenan el video del  nuevo single

“Sad Song” reúne a Alesso. uno de los productores y DJs de música dance más importantes a nivel mundial con Tini una de las estrellas latinas bilingües más multifacéticas y de mayor crecimiento. El nuevo lanzamiento ya ha sido considerado como:

"Una explosión impecable con un enorme potencial... Alesso está en eso otra vez"

"Una canción adictiva para sentirse bien, que es una mezcla perfecta de pop y dance"

"La voz angelical de Tini complementa la producción vibrante de Alesso a la perfección"

"Logra que la satisfacción sea suprema"

"Sad Song se ha convertido rápidamente en una favorita de los fanáticos"

"Siéntase libre de seguir el ejemplo de las letras, escuchando la canción repetidamente"

"Alesso no se equivoca... y 'Sad Song' es una canción para clubs que ayudará a reforzar todas las playlists de verano... #1 para el Hot 25 Playlists Spotify de las 25 canciones más grandes de la semana." - Dancing Astronaut

"Alesso se ha asociado con la cantante argentina Tini para un nuevo himno del desamor, 'Sad Song'. La canción encuentra a Alesso creando un groove convincente que suena a un ritmo constante con redoblantes nítidos, palmadas y sintetizadores que animan las voces de Tini. 'Sad Song', como lo sugiere su título, es solo eso, aunque la letra y la interpretación de Tini capturan un tipo de aflicción más matizada que viene en medio de un amor donde una parte de la pareja da más que la otra: ‘You’re singing a sad song but you make it sound happy’, canta Tini en el estribillo, “You’re playing my heart and I’m falling apart just like I knew I would.” - Rolling Stone

"No es ajeno a iluminar las ondas de radio durante los meses de verano, Alesso está en eso otra vez revelando su último éxito, 'Sad Song' con Tini de Argentina ... la superestrella sueca ofrece una melodía adictiva que es perfecta para cualquier playlist de fiesta con las vocales angelicales de TINI que complementan la producción vibrante de Alesso a la perfección". - DJ TIMES

"Una mezcla perfecta de pop y dance... TINI ofrece una actuación vocal estelar mientras Alesso proporciona la banda sonora. Capas de dance mezcladas con letras azucaradas del pop para una satisfacción suprema. Corta y dulce, la pista llega en poco más de 2 minutos y 30 segundos, pero eso es todo lo que Alesso y TINI parecen necesitar para que la canción funcione en su beneficio. Es una obsesión rápida e instantánea. Solo un rápido desplazamiento a través de Twitter demuestra que "Sad Song" se ha convertido rápidamente en un favorito de los fanáticos." - YourEDM

"Alesso no es ajeno a un lanzamiento de verano y esta vez se ha unido para crear algo realmente especial con la joven actriz, modelo y cantante argentina Tini. … El productor ha entregado más música de calidad, y las habilidades vocales de Tini la ponen fácilmente en la misma liga que las principales estrellas del pop. Está claro que 'Sad Song' podría convertirse fácilmente en un gran éxito en los próximos meses… Siéntase libre de seguir el ejemplo de las letras, escuchando la canción repetidamente". - We Rave You.