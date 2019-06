VIDEO. "Yo no me estoy muriendo", dijo Maradona

Diego Maradona aclaró este jueves que no se está "muriendo" y salió así al cruce de diferentes versiones periodísticas, en las que se señalaba la posibilidad de que el ex futbolista tuviera la enfermedad de Alzheimer.



"Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país y cada vez hay más. Les hablo porque mienten, hablan de Alzheimer y no saben lo que quiere decir esa palabra, es muy jodida. Mucha gente se muere por eso y yo no me estoy muriendo", apuntó a través de su cuenta de Instagram.



"Estos hijos de ya saben qué la tiran para crear confusión y a mí no me va. Esto es no saber hacer periodismo, es tomar el camino más corto y querer ganarle al otro pero yo ya gané porque fui el número uno del fútbol y me lo gané en una cancha", continuó el astro mundial al que se lo ve con un gesto adusto y serio frente a la cámara.



Además, en el posteo, Maradona escribió: "Muchachos, con las enfermedades no se jode...".



Por otro lado, una de sus hijas, Dalma, ya se había quejado el miércoles último a través de Twitter por el tratamiento que algunos medios le dieron a la salud de su padre y recordó que un canal de televisión "hace muchos años puso una placa negra con la fecha de nacimiento de mi papá y mi abuela tuvo que ver eso en la tele! Pero van a seguir mintiendo porque no hay consecuencias!!!!".