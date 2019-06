Rafael Ferrario sueña a lo grande en Huracán

Rafael Ferrario fue tapa de diario El Tribuno de Jujuy por la imponente cláusula que le puso su club Huracán de Parque Patricios de 10 millones de dólares. "Me hicieron famoso", apuntó el monterriqueño desde Buenos Aires y en tono de broma.

El arquero jujeño sueña con trascender las fronteras, por eso comenzará a estudiar inglés después de terminar el secundario.

Sin embargo, para llegar a esta realidad, el arquero de 19 años tuvo que pasar por un par de frustraciones, "jugué los Juegos Evita y en el 2016 me fui a River, estuve un año allá y después me fui a Banfield, el año pasado llegué a Huracán", recordó al tiempo que comentó: "No tenia continuidad, no jugaba, más arriba se hace complicado, pero decidí quedarme a pelearla aquí en Buenos Aires, en Banfield tenía uno por arriba que bajaba a atajar, cuando se dio lo de Huracán dije que sí y me fue bien, aproveché cada chance que se me presentó".

Pero nunca bajó los brazos, con su metro ochenta y seis "llegué a River aquella vez de última, habíamos ido a Lanús, San Lorenzo, era la última semana y terminé quedando, pero esto es así, para todos es lo mismo, vas a un club y no quedás, cuando llegás justo en esa posición no hay uno mejor y se quedan con vos, se te cierran las puertas pero no deben resignarse", explicó.

Una virtud de Rafael Ferrario, sentir que estaba para ser arquero, "cuando llegué a River me di cuenta que podía llegar a cualquier club y atajar, no cualquiera llega de Jujuy sin entrenamiento y te agarra el Pato Fillol que era coordinador en ese tiempo y te habla, el tema era que él, un arquero de trayectoria, no es cualquiera, sabe, conoce, dije puedo estar en cualquier club", sostuvo el golero contando que "sigo en contacto con la gente de ahí, me saludaron, donde estuve me fui bien, siempre con el apoyo de todos los profes que tengo".

Con el contrato y la cláusula viene otra etapa para Ferrario, "quiero ser el arquero de Huracán y después pelear por llegar más arriba, pero siempre digo que debo ir lento pero seguro, sé que la carrera del arquero es más lenta, tengo compañeros que van a debutar antes que yo, pero soy consciente que para un arquero es más complicado llegar, pero estoy tranquilo, solo tengo que seguir trabajando de la misma manera que lo hice", puntualizó. Por eso tiene marcado qué camino seguir, "tengo que meter un par de partidos más en reserva y recién pensar en otro paso, el año pasado tuve un par de partidos pero más jugué en mi categoría y poco en reserva, pero ya atajé y ahora tengo que consolidarme y después afianzarme, esto es día a día, semana tras semana y solo llegará lo otro".

Por eso "trato de entrenar como siempre, no me cambia nada, estoy contento, me mandaron mensajes de todos lados, mi familia muy feliz, les pedí me guarden el diario, tengo fama ahora", expresó riéndose de la tapa de El Tribuno de Jujuy.

Sucede que no es común que un arquero jujeño sea tasado en buenos valores, "y el que más trascendió fue Marcos Gutiérrez, aquí ‘Anguila’ es ídolo, lo quieren mucho, lo vi un par de veces, y después el ‘Oso’ Coronel que hizo buena campaña en Gimnasia".

En Huracán valoran el trabajo y sobre todo el nivel de Rafael Ferrario, "es mi tercera pretemporada, me subió Gustavo Alfaro, después compraron al Flaco Pellegrino que está en Defensa y Justicia y me bajaron, pero necesitaban un arquero más y me subían, después vino el ‘Turco’ Antonio Mohamed y me subió para dejarme permanentemente en primera", remarcó.

Entrenar con los profesionales y después bajar a su categoría, al "1" jujeño le permitió sentirse a pleno, "se siente la diferencia, de lunes a viernes entrenaba en primera y el fin de semana bajaba a mi categoría, pero es otra cosa, la velocidad de juego, todo se nota mucho, es otra cosa, siento que hago diferencia", puntualizó.

La Selección Argentina es el sueño de todo futbolista, y "Rafa" Ferrario no es menos, "siempre uno piensa, pero sé que tengo que ir de a poco, el tema es que Huracán no es un club mediático como Boca, River, es un club grande, hermoso, pero tengo fe que se me va a dar, tengo que seguir laburando", culminó el golero monterriqueño.