Tiro y Gimnasia venció 3 a 1 a La Esperanza

Tiro y Gimnasia se quedó con el primer chico al derrotar ayer a Atlético La Esperanza por 3 a 1, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Jujuy.

Esta tarde se pone en marcha la 11º instancia de Apertura de la Liga Jujeña con 3 partidos: Talleres vs. Gimnasia, San Francisco vs. Zapla y Luján vs. Palermo desde las 16.15.

El cotejo se disputó en el "Fortín" de barrio Belgrano, con el arbitraje de Matías Sepúlveda, ante una escasa cantidad de simpatizantes, pero eso no fue un impedimento para que ambos planteles se brindaran por entero. Tanto el conjunto "albiceleste" como "la furia verde" salieron dispuestos a quedarse con los tres puntos, para ir con ventaja a disputar el partido de vuelta y asegurar la permanencia en el torneo.

En los primeros 15’, La Esperanza se adueñó del partido, mostró un buen juego en todos los sectores, pero no supo aprovechar las oportunidades de gol. Varios mano a mano con el arquero quedaron en la nada y fue en el área chica donde se diluyó todo el esfuerzo que se hizo. Y dicen que los goles que no se hacen en un arco se pagan en el otro y se cumplió esa dicho porque cuando mejor jugaba el "azucarero", apareció el imparable Pedro Córdoba que encontró un espacio y no perdonó, decretando la apertura del marcador a los 17’. Tiro había entrado desconcentrado, frío y tras el gol comenzó a encontrar el ritmo del partido y con esa victoria parcial se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, el partido se tornó más de ida y vuelta pero seguían flojos al llegar al área chica. A La Esperanza, los nervios le jugaron una mala pasada y eso se veía a las claras ante cada ataque. Tiro jugó a dos toques y a los 26’ apareció el habilidoso Matías Esteve para acariciar el gol que buscó cruzando su remate. Su rival siguió buscando sin suerte, se le cerró el arco y recién a los 37’ Nicolás Marconi vulneró la valla del local. El 2 a 1 calentó los ánimos y La Esperanza luchó para empatar y Tiro amplió recién a los 47’ con Sergio Castillo que selló el 3 a 1 definitivo.