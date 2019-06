Alumnos y soldados expresaron fervor patrio

La promesa a la Bandera por parte de alumnos de diferentes escuelas primarias de nuestra ciudad y la jura de los nuevos soldados voluntarios incorporados en el Ejército Argentino, fueron los momentos cúlmines de las celebraciones realizadas en dos actos, para recordar el 199º aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional.

La promesa a la Bandera se realizó el día miércoles en todos los establecimientos escolares primarios de la provincia.

El acto central fue realizado en la plaza Belgrano y el desfile en la Ciudad Cultural.

El acto en la plaza Belgrano comenzó con el izamiento de las banderas Nacional y de la Libertad Civil. El fervor patriótico se manifestó en la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda de Música "Éxodo Jujeño" del Regimiento de Infantería 20 "Cazadores de los Andes".

Luego se hizo la entrega de ofrendas florales al pie del monumento que perpetúa la figura del General Manuel Belgrano, a cargo de las fuerzas armadas, Gobierno y pueblo de Jujuy. La primera de ellas estuvo a cargo del vicegobernador de la provincia a cargo de la Gobernación, Carlos Haquim; el jefe de la Guarnición Ejército Jujuy, coronel Gonzalo Herrera y los ministros de Infraestructura, Raúl Rizzotti, y de Medio Ambiente, María Inés Zigarán. Por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, colocó una ofrenda floral el intendente municipal Raúl Jorge, acompañado por secretarios y funcionarios de su gabinete, el secretario de Cultura y Turismo, José Rodríguez Bárcena, y de Gobierno, Gastón Millón.

También tomaron parte del acto, jefes y subjefes de las distintas fuerzas de seguridad nacional y provincial, como así también funcionarios del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, padres y familiares de los alumnos de las escuelas que prestaron la promesa de lealtad a la Bandera argentina.

Los alumnos que emocionados hicieron su promesa pertenecen a las escuelas primarias Nº 1 "General Manuel Belgrano"; Nº 321 "Provincia de Buenos Aires"; Nº 222 "Abra Pampa"; Nº 431 "Isabel La Católica"; Escuela Municipal Nº 1 "Marina Vilte" y Nº 458 "Bandera de la Libertad Civil".

La emoción continuó luego para escuchar con un "sí, juro" imponente, de los soldados voluntarios incorporados al Ejército Argentino, y el desplazamiento de las banderas cívicas y de las unidades militares.

En la Ciudad Cultural, se hizo el desfile cívico militar que fue encabezado por las escuelas primarias antes mencionadas que expresaron el compromiso de honor, para continuar con el paso de soldados del Regimiento de Infantería 20 "Cazadores de los Andes" con su sección escoltas; Grupo de Artillería de Montaña 5 "Pedro de Lucena" con sus secciones 1º y 3º; Compañía de Montaña 5; núcleo de instrucción básica que prestaron juramento a la Bandera Nacional; Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas; Escuadrón Grupo 53 de Gendarmería Nacional; Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy; Cuerpo especial de operaciones policiales (Ceop); Dirección de Tránsito y Seguridad Vial; Comando de Prevención Ciudadana de Alto Comedero; Servicio Penitenciario de Jujuy; y cerraron el pasaje, la Agrupación Tradicionalista "Tacita de Plata" y Asociación Civil "Gauchas jujeñas".

El vicegobernador Carlos Haquim, a cargo de la Gobernación, indicó: "Me sentí muy bien de poder compartir con la gente un hermoso día y podamos estar todos juntos disfrutando de este tipo de actos que realizamos todos los años los jujeños. He visto también a los chicos muy emocionados y esto se ha hecho no sólo acá sino en cada uno de los establecimientos, y es bueno que los chicos se formen en el reconocimiento de sus símbolos patrios, en el respeto de los valores que hacen de nosotros una sociedad razonable, y aprenden a respetar las cosas por las que mucha gente trabajó".

“Es de Dios”

Durante el acto hubo una invocación religiosa a cargo del obispo de la Diócesis de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, quien recordó las palabras que el General Manuel Belgrano les hacía a sus tropas un 25 de mayo indicando que “será para siempre memorable en los anales de nuestra historia y ustedes tendrán un motivo más de recordarlo cuando en él por primera vez ven la Bandera nacional en mis manos, que ya nos distingue de las demás naciones del globo. A pesar de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa que defendemos para echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargábamos, no olviden jamás que nuestra obra es de Dios. Él nos ha concedido esta bandera, nos manda que la sostengamos y que no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y decoro que le corresponde. Nuestros padres, hermanos, hijos y conciudadanos, todos fijan en ustedes la vista y deciden que a ustedes es a quienes les corresponderá todo su reconocimiento, si continúan en el camino de la gloria que hemos abierto. Juren conmigo ejecutarlo así y en prueba de ello repitan Viva la Patria”, según rememoró el religioso.