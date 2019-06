Asisten a 70 personas en situación de calle en capital

Por Luis Caraballo

La tarea de los grupos de voluntarios, que dan de comer y ayudan con prendas de vestir a los que la necesitan, se reforzó debido al frío que se está sintiendo por las noches en la provincia. Según comentaron, están ayudando a 70 personas con merienda y cena en la ciudad capital. Sin embargo, la cifra puede ser más grande si se registrara a las personas del interior.

Los grupos "Por una sonrisa" y "Perchero Social Jujuy" son algunos, entre otros solidarios, que ayudan a los que están sin un hogar propio y se encuentran en estado de vulnerabilidad. Los integrantes que realizan estas tareas las hacen ad honorem y lo que buscan es darles contención mediante un plato de comida caliente.

Explicaron que la mayoría de los que se encuentran en esta situación son adultos mayores, en su mayoría hombres, y que se está notando la presencia de jóvenes (de entre 20 y 35 años). El menú que preparan está elaborado en base a los alimentos que les llegan por donaciones.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Marcela Otazo, miembro del grupo de voluntarios "Por una sonrisa", comentó que "a alrededor de 70 personas ayudamos, hay jóvenes también, mujeres muy pocas. Últimamente por la calle de la vieja terminal sí se concentraban (la gente en situación de calle), pero ahora la gente se concentró más en la guardia del San Roque, te acercás a las nueve de la noche y son alrededor de 30 personas las que están para recibir la comida y ropa".

"Recibimos la donación de una cocina, anteriormente estábamos haciendo en casa de una señora que nos prestaba su cocina, pero era familiar y se nos complicaba porque las ollas son grandes para cocinar, por ejemplo el fideo y después bajar eso y esperar y hacer salsa aparte. Esta semana empezamos con la cocina nueva que nos regalaron. También empezamos a entregar frazadas a la gente, conseguimos frazadas para todos".

Otazo comentó que la merienda se la sirve en el horario de las 17 o 18 los días que ellos la brindan y que la cena se da a las 21 en los lugares que ellos ya tienen destinados, como la exterminal de ómnibus y la guardia del hospital "San Roque".

En los últimos días estuvieron regalando frazadas y esperan que más gente pueda acercar mantas para donar.

Para colaborar con el grupo, se pueden comunicar a través de la página oficial de Facebook "Por una sonrisa", o a través de los números de celular (0388) 155191439 o al (0388) 155729836.

Creación de un banco de telas

Desde hace dos años, el grupo “Perchero Social Jujuy” tomó la tarea de juntar prendas y donarlas a las personas que se encuentran en situación de calle. Desde medias, camperas, remeras y pantalones son las indumentarias que se juntan, pero ahora, por la iniciativa de una de las integrantes, harán nuevas prendas en base a un “banco de telas” que crearán.

Esta iniciativa fue propuesta por Julieta Salvatierra, integrante del grupo y profesora en el IES Nº 11, y de la cual participarán 25 alumnos del segundo año primera división del turno noche de la carrera de Diseño e Indumentaria. Previamente, y se encuentra en espera la aprobación del rectorado, se buscará que la gente done telas o prendas desambladas para poder armar otras.

Cabe aclarar que se puede seguir donando las prendas en buen estado. Sin embargo, para aquellos que quieran dar ropa y se encuentre en desuso, la podrán acercar descosida y así confeccionar una nueva. En igual sentido, también se recibirán botones, cierres y abrojos.

Sobre la iniciativa, Julieta Salvatierra, a cargo de este proyecto, indicó que “hace dos años que venimos trabajando, pero este año, al ser yo docente del IES Nº 11 de la carrera Diseño Regional me parecía interesante articular con el perchero y los alumnos de segundo año de esta carrera no sólo abrigar a la gente en situación de calle o vulnerabilidad, sino diseñar una indumentaria que permita que esta persona mejore su calidad de vida y también dé abrigo”

Prácticas profesionalizantes

Se está creando un banco de telas para que los alumnos puedan realizas sus prácticas profesionalizantes y así, de esa manera, contribuir con la sociedad y con la gente que se encuentre en vulnerabilidad”.

Salvatierra indicó que el establecimiento sería el lugar donde funcionaría el banco de telas que esperan crear para confeccionar las nuevas prendas.

Para colaborar con ropa o telas para la confección se pueden comunicar al número (0388) 154136296.

Situaciones difíciles

Falta de comida, ingesta de alcohol, robo de abrigo y hasta muerte por hipotermia son las consecuencias que padecen las personas que se encuentran en situación de calle. Hasta el momento, se registró el fallecimiento de una persona en la capital jujeña, según informaron los grupos de voluntarios.

“Hace dos semanas falleció un señor en el barrio Malvinas. Este señor era nuevo, él vino de Córdoba hace poco y lo vimos una sola vez nada más. Pero después otros casos, el año pasado sí, pero este año no hubo otra muerte. Tratamos de reforzar, salir con una merienda por la tarde y caliente, de llevarles camperas, medias, calzado, porque a veces los encontramos descalzos”, sostuvo Marcela Otazo, del grupo “Por una sonrisa”.

“La semana pasada vimos un señor que tiene una discapacidad, no se comunica, lo encontramos mojado, tuvimos que cambiarlo entero, y al rato volvimos y tuvimos que volver a cambiarlo, la verdad que está difícil, estaba mojado y al ser discapacitado, al rato que habíamos pasado le robaron la frazada también”.

El llamado a la solidaridad de las personas que pueden brindar una ayuda para que las personas puedan tener un techo cuando las temperaturas son bajas. Si se tiene un garaje o techo cubierto, darle permiso para que pueda pasar la noche.

La línea 103 está habilitada por el Gobierno desde hace tres años y también da asistencia a los “sin techo”. Se puede llamar de manera gratuita.