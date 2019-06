Cinco perros mueren por día de hipotermia

Jujuy está sintiendo una ola de frío que va en crecimiento con bajas temperaturas y lloviznas, y los animales en situación de calle también padecen este cambio de tiempo. Aproximadamente y según comentaron proteccionistas de animales, mueren cinco perros por día, aproximadamente, por hipotermia en la provincia.

Siempre es recomendable colocar alguna prenda a los perros para contenerlos en esta época del frío, más si tienen poco pelaje.

A eso se le debe sumar la falta de comida y agua que no les dejan muchos dueños a sus propias mascotas que cuidan terrenos y no los habitan o los dejan abandonados en la calle. La tenencia responsable de quienes adoptan un animal es fundamental para que las mascotas no padezcan esta situación y mueran en la calle.

Sin embargo, todos pueden ayudar dejando un plato de alimentos y agua para que los perros en estado de calle no sientan hambre. A su vez, cambiarles el chaleco o la prenda que lleven puesta y se las colocan para cubrirlos del frío, cambiárselos cuando se encuentren mojados. Ponerles una caja de cartón con una frazada suma para protegerlos del tiempo.

En diálogo con este matutino, Antonela Cuenca, proteccionista de animales, dijo que "entre cinco o seis animalitos mueren de frío, de hipotermia, por la irresponsabilidad de las personas, de nosotros digamos. Porque somos responsables también de los animales en la calle. Nos gustaría que la gente sea más empática, que no sea indiferente".

"Hay mucha gente que dice que las personas son más importantes, por las personas de la calle, pero ellos tienen gente que los ayudan. A los animales no los ve nadie, nosotros queremos ser su voz, queremos estar para ellos. Hay muchas fundaciones que ayudan a la gente en situación de calle y nosotros damos nuestro granito de arena haciendo cuchitas para los animales", añadió.

La mayor preocupación de Cuenca es por el trabajo que vienen realizando, por la entrega de cuchas para los perros en situación de calle, y malvivientes las rompen o las sacan de sus lugares dejando a la intemperie a los callejeros. "Hay gente que cuando ponemos las cuchitas, al otro día las tiran o les hacen daño", sostuvo.

En igual sentido, Daniela Zárate, también proteccionista, manifestó que "es una lástima que no se pueda ayudar a todos y la gran cantidad de animales que hay en la calle tienen dueños. Lamentablemente en los barrios más alejados, 18 Hectáreas, Alto Comedero, San José, tienen dueños la mayoría de los animales, pero están en la calle, no tienen una cucha, los utilizan para cuidar la casa, no son alimentados, la mayoría de ellos están enfermos".

Definió que el estado en que se encuentran "es la irresponsabilidad de la gente. No está al alcance de ninguna protectora ayudar a tantos animales, y más si la gente no toma conciencia de la castración. No quieren dar una media mañana de su tiempo ni $ 200 para llevar a castrar a Zoonosis. Yo creo que si todos harían eso, mermaría gran cantidad de animales", mencionó Zárate.

Recomendaciones

Ambas proteccionistas que fueron consultadas brindaron recomendaciones para que los animales en situación de calle no padezcan el frío. Lo fundamental es brindarles un espacio para que no tomen contacto con el frío, desde una cucha hasta una caja de cartón con una frazada puede servirles para protegerlos.

A su vez, desde cambiarles la ropa que puede estar mojada por la lluvia, ayudaría a que no sientan el frío.

Para alimentarlos, quienes puedan dejar un plato de comida y agua limpia suma para darles de comer. Teniendo en cuenta que muchos dejan terrenos o casa para cuidar en esta época, a ellos se los debe visitar para alimentarlos.

Sin embargo, el pedido que se realiza siempre es no sacarlos de un lugar que ellos encuentran para cubrirse de la lluvia o del frío, como ser debajo de un auto o en el techo de alguna casa. Cuidarlos en esta época para prevenir que las mascotas no sufran el tiempo.

Colocar un plato con alimento balanceado y agua limpia para cuidarlos y que estén bien alimentados durante el invierno.

Entrega de cuchas en distintos barrios

Destacado como un acto de solidaridad hacia los animales que se encuentran en situación de calle, el armado de cuchitas ayuda y contiene a los perros abandonados a pasar el frío de día como de noche donde las temperaturas pueden bajar. Al respecto el grupo de proteccionistas y voluntarios “S.O.S. Rescate animal” ya realizó donaciones por los barrios.

“Somos un grupo de más de diez chicos que hacemos cuchitas para entregar a los perritos de la calle y ya vamos entregando bastantes. Los chicos están haciendo una tarea enorme y un esfuerzo grande para poder juntarse y hacer las cuchitas que confeccionamos, y en la cantidad debemos haber hecho como 50 cuchas y las vamos distribuyendo por los barrios de la ciudad, Alto Comedero más que nada porque ahí hay mucho abandono”, sostuvo Antonela Cuenca.

“Además de las cuchas, los chicos hablan con las familias que tienen más de tres animales y que los dejan en la calle. Ellos hacen concientización de la castración masiva y de la tenencia responsable. Queremos concientizar a la mayoría de la gente que sea responsable con sus mascotas, que cuando uno tiene un animal es para siempre, es como un familiar”.

El pedido que realizó la protectora es que no se dañen las cuchas que fueron donadas.