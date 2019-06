La experiencia de vivir un retiro de Tai Chi

Aníbal Bonelli es instructor especializado en Tai Chi, y hace 12 años que se dedica a enseñar este tipo de arte marcial orientado a la meditación y la salud. Dicta clases en Buenos Aires y organiza retiros especiales por diferentes provincias del país. El miércoles arribó a Purmamarca para vivir una experiencia única desde el jueves hasta el domingo junto a un grupo de doce mujeres. En medio de una pausa entre los ejercicios habló sobre esta disciplina.

¿De qué se trata el Tai Chi?

El Tai Chi es un ejercicio milenario chino que nació por la imitación del hombre a las especies naturales como los animales, la conexión con los climas, con la geografía, con las emociones, cómo reaccionaba el cuerpo y la mente ante ello. Este arte marcial hace hincapié en la meditación en movimiento y en ejercicios que se combinan para mejorar la salud y la calidad de vida.

Se trabaja mucho con el cuerpo, los movimientos son suaves y circulares, siguen el ritmo de la respiración, siempre se mantiene un eje y un equilibrio. Es muy bueno para este momento que vive el ser humano, para una forma social tan activa que viven las personas.

¿Por qué elegiste Purmamarca para este retiro?

Me interesó mucho Purmamarca porque es un lugar muy tranquilo y también por el solsticio de invierno que comienza el 21 de junio. Nosotros hacemos una disciplina oriental, pero es muy bueno conectarlo con la energía de la zona, hay una energía milenaria que sus habitantes las mantienen. Es un lugar apto para practicar y a las personas que vinieron les encanta. Hay personas de La Pampa y Buenos Aires, que están teniendo una experiencia renovadora, algunos son nuevos y otros que practican hace muchos años.

¿Cómo fue tu formación en esta disciplina?

Hace 12 años que me dedico al Tai Chi, soy profesor de Educación Física. Posteriormente me capacité en técnicas orientales, me fui especializando en Tai Chi, estilo Ian, estudiando en Alemania. También pude viajar a China e hice cursos de meditación y de yoga para ir aportando al Tai Chi.

¿Cuáles son los beneficios de practicar Tai Chi?

El Tai Chi tiene una parte física y una parte mental y emocional, entonces los beneficios son múltiples porque sirven para mejorar la salud en problemas como artritis, fibromialgia, presión alta, depresión, para trastornos de la ansiedad, para personas que no pueden parar la mente.

La meditación en movimiento hace que la meditación aflore más rápido porque la concentración en el movimiento es más sencilla que cuando tenés a una persona meditando quieta. También sirve para trastornos digestivos, para relajarse, alinearse y mantener el equilibrio y quitar el estrés. Lo que se busca es que la persona tenga su propia experiencia con el Tai Chi, porque sirve para reconocerse a sí mismo.

Finalmente, Aníbal comentó que las actividades del retiro continuarían en Salinas Grandes y en Tilcara. Asimismo, se mostró muy interesado en que la disciplina pueda crecer en el país y en nuestra provincia, por lo que quedó abierto a realizar actividades conjuntas con aquellas personas, empresas o instituciones interesadas en la práctica del Tai Chi. Su contacto es 011-59194568.