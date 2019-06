"Ahora sí que la Selección Argentina tocó fondo, alguien tiene que tener la culpa"

La situación de Argentina en la Copa América es crítica. La Selección sumó apenas un punto de seis posibles, y estará obligado a ganarle a Qatar para poder pasar a cuartos de final. Ante esta situación, Mario Alberto Kempes mostró su preocupación y fue crítico con la realidad que vive la 'Albiceleste'."Ahora si que podemos tocar fondo, hasta Qatar me da miedo. Alguien tiene que tener la culpa, hay que hacer un estudio para ver qué está pasando con los jugadores que tenemos", expresó el 'Matador', en diálogo con Radio La Red.Pese a esto, le quitó responsabilidad a Scaloni, al afirmar: "No le vamos a echar la culpa a Scaloni ahora. Estuvieron otros entrenadores que ya han dirigido y no funcionaron"."De vez en cuando sale alguna figura que te salva, Messi se cansó de salvarnos, pero si no empezamos a buscar ideas, esto va a ser un desastre", cerró el campeón del mundo en el 78'