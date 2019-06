Julio Ferreyra: “Vamos a trabajar con la fórmula Fernández - Fernández” 

A sólo 24 horas del cierre de listas, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista, Julio Ferreyra, confirmó ayer a El Tribuno que le ofrecieron la postulación a diputado nacional y que estaría dispuesto a aceptarla. Además se mostró a favor de una lista de unidad y aseguró que respaldará a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández para la presidencia de la Nación.

“Después de las conversaciones que tuvimos acordamos que vamos a trabajar con la fórmula de los Fernández, porque eso sería una alternativa para sacar a la gente de una pobreza que ya ha llegado a un extremo peligroso. Cuanto más pobreza más delincuencia, eso no se puede discutir”, indicó el extitular del Registro Civil.

Ferreyra trazó un sombrío panorama del escenario económico nacional, al afirmar que “el Gobierno nacional actual, lejos de corregir políticas, sigue apretando cada vez más y la gente ya no aguanta. Por eso, la alternativa tiene que ser trabajar para cambiar las políticas de este Gobierno porque no nos llevan a buen puerto y podrían terminar en un estallido social”. “En este momento, tal cómo está el panorama político, la única fórmula posible es Fernández - Fernández. El partido ya decidió trabajar con la fórmula del Frente de Todos y eso es lo que vamos a hacer”.

El excandidato a gobernador sostuvo que en el caso puntual de “algunas críticas” que hizo hacia Cristina su pensamiento no ha cambiado, “simplemente que las circunstancias del país aconsejan hoy un cambio de gobierno, porque con esto que tenemos hoy cada vez se va a incrementar más la pobreza. Está claro que nosotros no vamos a mejorar con el Gobierno de Mauricio Macri”.

Consultado sobre las negociaciones en Jujuy para las bancas en la Cámara baja, Ferreyra sostuvo que “no hay que apresurarse ya que queda todo el día de mañana (por hoy). Hay que tomar una decisión, que lo bueno sería que se la tome en conjunto de manera tal de que no haya una competencia que podría llegar a no ser beneficiosa”. Y acotó: “Es verdad que me ofrecieron la candidatura y si hay un acuerdo entre todos, no hay ningún problema en aceptarla”.

Ferreyra señaló que lo que más lo motiva para ser diputado nacional “es que en Buenos Aires atiende Dios, está en todos lados pero atiende en Buenos Aires”. “Creo que estando en el Congreso nacional se pueden conseguir cosas para la provincia, hay muchos planes que te dan para hacer obras sin reintegrar, donde lo único que hay que hacer es realizar la obra y rendir cuentas”, agregó.

En ese contexto, el ex funcionario señaló que “si uno va a ir a Buenos Aires a calentar la silla es mejor no ir, pero si uno va y se preocupa por hacer gestiones que a la provincia le puede ser beneficioso. De todos modos, eso falta que lo defina el partido mañana (por hoy)”.