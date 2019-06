Continúan las bajas en la venta de carne

Las carnicerías registran bajas de ventas en un 20 por ciento. Aumento las ventas de cortes económicos y pucheros. La venta de carne de pollo y cerdo no registran bajas.

Para que una alimentación sea saludable, cada plato debe tener un porcentaje de proteínas, de acuerdo a nuestro hábitos alimenticios, los argentinos incorporamos estas proteínas a través de la carne vacuna que es la de mayor consumo, pero dada la crisis económica y la alza de precios su consumo va en constante caída.

En Jujuy, de acuerdo a un relevamiento que realizó El Tribuno de Jujuy, se registra una disminución del 20% de las ventas en los últimos tres meses.

Los dueños de las carnicerías consultadas coinciden en que en los últimos 3 meses las ventas disminuyeron entre un 20 y 25% y en un 50 por ciento en comparación a diciembre del año 2018. También coincidieron en señalar que hay fuertes cambios en los hábitos de compra dada la difícil situación económica. Se registran un alza en la venta de cortes blandos más económicos como sobaco y tortuguita para carne picada y pucheros tanto común como especial.

En lo que refiere a los precios que se pueden conseguir en carnicerías, pudimos observar que dependiendo dela ubicación de las carnicería y la calidad de los cortes hay variaciones importantes en los precios, por ejemplo el corte bola de lomo y cuadrada se consigue desde 270 pesos hasta 330, los cortes económicos como paleta y sobaco desde 220 pesos hasta 250, el lomo y picana se consigue desde 320 hasta 380, la tapa de

desde los 240 hasta 280, la colita de cuadril desde los 330 hasta 380 pesos, la marucha 240, el puchero especial 130 y el kilo de asado desde los 250 a 320 pesos.

Muchos comercios expresan que una de las estrategias que implementan para poder seguir en el ruedo es la disminución de los márgenes de ganancias con el propósito de mantener la clientela.

Se estima que por la diferencia de costos la gente opta por utilizar menos carne en cada comida o suplir la carne vacuna con carne de pollo en su mayoría y cerdo en un porcentaje menor.

Si bien la provincia no existen mediciones de consumo per capita anual de carne vacuna, los comerciantes dan cuenta de una baja considerable en el consumo. Incluso en fechas de celebración donde el consumo aumentaba hoy las ventas son moderadas y no representan ninguna mejora en los ingresos mensuales.

Panorama nacional

A nivel nacional la alta inflación y el menor poder adquisitivo de la población derivó en un histórico descenso del consumo de carne vacuna. Según los datos del primer trimestre de este año, que fueron elaborados por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el consumo fue de 49,6 kilos per cápita, registrando una caída interanual del 13,5% y transformándose en el más bajo de los últimos 50 años.

Desde diciembre de 2015 y marzo pasado, los precios de la carne vacuna aumentaron un 134,1%, la de pollo un 154,6% y los cortes de cerdo un 126,8%.

Todo esto representa que el poder de compra de los salarios le ganó a la carne vacuna y al cerdo, y perdió casi un 7% frente al pollo.

En la provincia los frigoríficos distribuidores de carne aviar consultados por nuestro diario indicaron que no registraron bajas de ventas dado que los precios son más bajos que la carne vacuna.

Búsqueda de ofertas

El juntarse a compartir un asado a la parrilla es un hábito que los jujeños se niegan a dejar atrás pese a los altos costos de la carne vacuna.

Una de la opciones que buscan los consumidores a la hora de planificar comidas para varias personas son ofertas o otro tipo de carnes como cerdo, cordero o llama que cuestan menos.

En las carnicerías se puede conseguir ofertas de 3 kilos de asado por 700 pesos, opciones muy populares y de gran demanda en los comercios de la zona sur de la ciudad o los mercados municipales.

También se buscan los embutidos, como chorizos y butifarras para achicar costos de un asado.

Las costillas de cerdo, de cordero o llama también son una buena opción para cocinar a la parrilla en una juntada familiar o de amigos.

En los supermercados suelen realizar "ferias de la carne" a mediados de semana, época en la que los consumidores aprovechan para planificar las comidas del fin de semana con anticipación.

Las comidas con pollo siguen siendo una opción ante la carne vacuna dado el kilo de pollo ronda los 90 pesos en las avícolas de la capital. El pollo al disco o a la parrilla se hacen cada vez mas frecuentes en las salidas de amigos o festejos familiares.

De esta forma los consumidores van adaptando el menú diario de acuerdo a los precios.