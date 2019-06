Ganaron Jaguares y están en semis

Los Jaguares hicieron historia: vencieron a Chiefs de Nueva Zelanda y se metieron en semifinales del Super Rugby. En un partido para el infarto, el conjunto argentino derrotó 21-16 a los neozelandeses y festejó en Vélez tras lograr estar entre los cuatro primeros del importante certamen. Jaguares comenzó de la mejor manera posible. Tras la recepción de la salida por parte de Chiefs, Guido Petti robó la pelota dentro de las 22 y, tras algunas fases, Pablo Matera llegó al ingoal para poner a Jaguares 5-0 arriba. Tras madrugar a Chiefs, el equipo argentino se mantuvo ordenado. A través de una férrea defensa y un ordenado ataque, estuvo cerca de volver a marcar con una buena corrida de Matera. A los 21' Joaquín Díaz Bonilla estiró diferencias con un gran penal desde larga distancia. Jaguares quedó 8-0 arriba en el tanteador. Jaguares siguió creciendo a partir de su defensa y complicó los ataques de Chiefs. A los 27' Chiefs logró un gran quiebre por parte del medio scrum Weber quien le cedió el try a Lachlan Boshier. Jack Debreczeni convirtió y puso al elenco neozelandés abajo por un punto; 8-7. Cuando el reloj marcaba 35’, Chiefs forzó una infracción a través del scrum y su apertura Jack Debreczeni ejecutó correctamente a los palos para dejar a su equipo 10-8. Así, tras un primer tiempo muy parejo, se fueron al descanso. En el comienzo del complemento Jaguares no se mostró cómodo en el desarrollo del juego. Chiefs se instaló en territorio contrario y forzó la infracción para que Debreczeni vuelva a sumar de a tres. A los 3' Chiefs quedó 13-8 arriba. Cuatro minutos más tarde, el recién ingresado Marty McKenzie volvió a sumar de a tres para poner a Chiefs 16-8. Pero Jaguares volvió a tomar la pelota y se decidió a descontar rápidamente. Tras un buen movimiento colectivo Matías Moroni anotó una gran conquista y Díaz Bonilla completó la jugada. Jaguares se puso 16-15, a un punto de Chiefs. A los 14' Jaguares volvió a ponerse al frente en el encuentro. Después de un gran ataque desde campo propio, el equipo argentino forzó el penal que Díaz Bonilla transformó en puntos; 18-16 arriba Jaguares. A los 20' Jaguares tuvo otra pelota clara de ataque y Chiefs nuevamente cayó en la infracción. Joaquín Díaz Bonilla no falló para el 21-16.