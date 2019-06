"Es hora de que se deje de juzgar alas víctimas de abuso y se les crea"

Cintia Micaela B., una joven de 24 oriunda de Lote El Puesto, de la localidad de La Esperanza, departamento San Pedro, quiso compartir su historia y pedir justicia por todas las víctimas de abuso sexual infantil.

Cintia, de quien se prefiere resguardar su rostro y su apellido, se contactó con El Tribuno de Jujuy con el interés de ponerle voz a las víctimas de abuso que nunca obtuvieron justicia. La joven tardó muchos años, como otras tantas víctimas, en poder procesar esa situación traumática a la que fue sometida siendo niña. Hizo muchos intentos por expresar lo que le había ocurrido y trató de pedir ayuda a la Justicia y sus familiares, realizando una denuncia en contra de un tío que la había sometido sexualmente cuando solo tenía 7 años, pero solo encontró más maltrato. Nadie le creyó, nadie la ayudó sino que la juzgaron hasta que tuvo que emigrar hacia otra provincia buscando una vida libre de maltrato.

Fue recién cuando una hermana menor logró radicar una denuncia en contra de la misma persona que hoy atraviesa un juicio ante Justicia jujeña, que se animó a hacer público su calvario, eligiendo al redes sociales para denunciar al abusador con nombre apellido y su fotografía, buscando aunque sea la condena social para este sujeto que tanto dolor le causó.

Tras la denuncia pública, este matutino pudo contactarla telefónicamente, para que expresara en forma voluntaria contara su historia con el fin de que ésto no le vuelva a ocurrir a ninguna persona cercana a este hombre, y para pedir justicia por todas víctimas.

-¿Cómo fue le momento en el que decidiste realizar una denuncia en redes sociales por el abuso que sufriste?

-Me decidí porque ya no quiero callar más. Denuncié en redes sociales el abuso que sufrí de parte de un tío cuando tenía 7 años. Pasó hace muchos años atrás hoy tengo 24 años, pero sentí que tenía que buscar Justicia por todo lo que sufrí y aún sigo sufriendo y sobre todo evitar que otras personas que están cerca de esta persona puedan ser abusadas. Sufrí abuso de parte del hermano de mi mamá cuando iba la casa de mi abuela. Mis padres se habían separado y mi mamá vivía en la casa de mi abuela en Lote El Puesto, en San Pedro y yo tenía que ir a visitarla y fue ahí donde mi tío abusó de mí y lo siguió haciendo hasta que cumplí 12 años. Cuando tenía quince años sufrí depresión, me quise suicidar, sufrí bulimia, subía de peso por ansiedad y otras tantas situaciones. Cuando cumplí 18 años hice una denuncia pero nadie me creyó, incluso mis hermanas negaron haber visto algo. Mi mamá y toda la familia materna me amenazó y nunca creyó en mi palabra. Cuando lo cruzaba por las calles él me miraba con odio como si yo le hubiese hecho algo malo.

-¿Qué pasó con la denuncia que hiciste? -Todo quedó en la nada, la Justicia llamó a declarar a la familia, todos lo negaron incluso mis hermanas y no pasó nada más. En ese momento nadie me creyó, ni me apoyó. Mi mamá no me creyó y apoyó a su hermano. Mi abuela me insultaba y defendía a su hijo. Me tuve que alejar de todo la familia materna y sola que quedé con la familia de mi papá. Dos años después mi hermana menor hace una denuncia por abuso del mismo hombre y me llamaron a declarar me preguntaron si yo sabía del abuso hacia mi hermana, y yo creía que solo había ocurrido conmigo pero ahí me di cuenta que no solo abusó de mi sino de mis hermanas menores. Hoy es mi hermana la que hizo una denuncia sobre el mismo hombre que está detenido esperando un juicio y siento la necesidad de que se haga Justicia y que este hombre pague por lo que hizo. Hoy tengo la esperanza que mi hermana obtenga Justicia; él está preso, lo trasladaron hace cuatro meses al penal de Gorriti a la espera del juicio.

-¿Cómo fueron estos años en los que sentiste que no te creyeron?

-Me costó mucho superarlo, aún no sé si lo pude superar. Yo era muy chica en ese momento no pude decir nada. No podía denunciar, nadie me creía. Además no solo sufrí abuso de parte de mi tío materno sino también sufrí otro abuso cuando tenía 11 años de parte de un hombre que trabaja en el Ingenio. Una vez fui a una oficina a buscar un vale que debía retirar para mi padre y él era el encargado de entregar lo vales. Es un hombre ligado a la Iglesia católica que estaba a cargo de las clases de catequesis, quien abusó de mí y me amenazó que no dijera nada, se apodaba Quico y sé que él tiene varias denuncias. Fueron muchos años en los sufrí en silencio, siempre pensé que nadie me iba a creer. Muchos años me alejé de todas las personas que me conocían, incluso de mis hermanas. Una vez que estuve en el hospital por intento de suicidio quise hablar pero no me animé y me escape del hospital. No lo hice porque siempre creí que nadie me iba a creer.

-¿Recibiste contención o ayuda psicológica cuando hiciste la denuncia?

-Jamás me dieron ayuda psicológica, nadie me creyó, es más nadie me notificaba sobre el avance de la denuncia, tenía que ir yo a preguntar y hasta que quedó en la nada. Creo que es tiempo de que se escuche a las víctimas, a mí no me creyeron, pero creo que es necesario que ante una denuncia no se juzgue a la víctima sino que se la contenga y sobre todo que se le crea. Creo que necesitamos penas más duras para los abusadores, porque son muy pocos los años de cárcel que les dan mientras las víctimas sufrimos toda la vida. También creo que necesaria la educación sexual en la escuela. Yo nunca tuve educación sexual, una vez me dieron una clase pero solo desde el punto de vista biológico. Nunca se abordó el peligro de los abusos.

-¿Cómo es tu vida hoy?

-Hoy logré terminar la secundaria, iniciar mis estudios universitarios, pero siento que aún no logré superar esos abusos, cada noche me acuerdo de todo. Vivo en alerta. Aún más después que fui madre, tengo una hija de un año y estoy todo el tiempo pendiente de ella y no confío en nadie para dejarla, estoy todo el tiempo con ella. Tengo miedo incluso de los abusos que ocurren en los jardines, es una situación horrible para alguien que sabe lo que un abuso significa. Hoy vivo en Mendoza, adonde tuve que venirme porque yo no podía seguir en contacto con mi abuela y su hijo que fue quien abusó de mí, pero tengo la esperanza de que mi hermana obtenga justicia y que este hombre sea castigado por la Ley y quede una vez preso. Y que todas las víctimas seamos escuchadas y contenidas.

Hoy tengo una familia y trato todos los días de superarlo.

