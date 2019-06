Afianzarán lazos comerciales con la provincia de Guizhou

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, y otros integrantes del gabinete provincial recibieron a la comitiva gubernamental de la provincia Guizhou, de China, con la que perfilaron objetivos de inversión y cooperación en temas troncales como minería, litio y zona franca. Se anticipó que en julio próximo desembarcará en la provincia una comisión de inversores chinos.

Con la mirada puesta en acciones para concretar negocios e inversión industrial y comercial, el ministro, Juan Carlos Abud Robles, mostró la oferta productiva de Jujuy.

Tras el encuentro, Abud Robles realizó un balance positivo del cónclave: "quedamos sorprendidos por el conocimiento que tienen de Jujuy y por los temas en los que están interesados en invertir".

Recordó que la visita de la delegación se enmarca en el convenio de cooperación firmado entre esa provincia china y Jujuy, con el objeto de "entablar relaciones comerciales tanto con empresas privadas como con el sector público".

El ministro señaló que la temática propuesta por los visitantes es informarse sobre la situación de importaciones y exportaciones, planes de inversión y la administración en el ámbito comercial de la provincia.

En este primer encuentro de intercambio económico y comercial, la comitiva estuvo compuesta en gran parte por autoridades gubernamentales, aunque ya se está diagramando una nueva reunión para fines de este mes, la cual tendrá un carácter netamente empresarial.

"Hay un gran interés por parte de la gente de Guizhou de invertir en nuestra tierra. Hemos quedado en trabajar una agenda y muy pronto vamos a tener avances y resultados", sostuvo el máximo referente de la cartera productiva y mencionó que los temas ejes son minería y litio, con los beneficios de la Ley de Inversiones.

Además, se están programando presentaciones para el sector privado de la provincia china que quieran realizar inversiones en la zona franca de La Quiaca.

Junto al ministro estuvieron los secretarios de Minería e Hidrocarburo, Miguel Soler; de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez; los directores de Industria y Comercio, Agustina Fiad; y de Acción Cooperativa, José Rossetto; y el titular de Jemse, Carlos Oehler.

Por su parte, la delegación de China estuvo integrada por Ji Hong, secretaria del Comité Político y directora de la Cámara de Comercio de la Provincia de Guizhou; Zhang Quan, vicedirectora del Departamento de Inversión Extranjera y Cooperación Económica de la Cámara de Comercio de la provincia de Guizhou; Li Meng, director de la Oficina de Comercio de la ciudad de Anshun; Zhang Taibing de la Oficina Municipal de Comercio Guiyang, Huang Jiping, gerente general Southwest Mineral Group Co. Llt.; Xu Yuting, consultora económica la provincia de Guizhou; Liu Jiambo, gerente Ada Technology Energy Co. Ltd.; Li Zhong, vicegerente Ada Technology Energy Co. Ltd. y Liu Jiacheng, secretario gerente Ada Technology Energy Co. Ltd.

Desarrollo de Big Dat

En diciembre, integrantes de una delegación de Ghizhou manifestaron su interés por el desarrollo conjunto del Big Data.