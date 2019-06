Corpus Christi se celebrará hoy en barrio Malvinas

"Con Jesús Eucaristía sirvamos a la Vida", es el lema este año para celebrar a Corpus Christi, que tendrá lugar hoy sábado a partir de las 16 con el oficio de una santa misa presidido por el obispo de la Diócesis de Jujuy, Daniel Fernández, a tener lugar en la capilla Sagrados Corazones de Jesús y María del barrio Malvinas Argentinas.

En ese sentido, el obispo de la Diócesis invitó a participar esta celebración de Corpus Christi, acotando que va rotando el lugar de celebración por todas las parroquias de la ciudad y del barrio Alto Comedero.

En ese marco, apuntó que "este año vamos a estar en barrio Malvinas Argentinas, en la capilla Sagrados Corazones de Jesús y María, el sábado a partir de las 16 con posterior procesión por calles Miguel Cané, Mejías, Arismendi y 10 de Junio".

En otro orden de cosas, y respecto a los índices de pobreza en el país y por el que viene trabajando hace mucho tiempo en la provincia, monseñor Daniel Fernández indicó que "nos siguen preocupando porque vemos que la cosa no mejora como deseábamos. Esperemos que llegue a una meseta para que pueda empezar a decrecer. De todos modos este mes es importante para nosotros porque es el mes de la caridad que comenzó con la Colecta de Cáritas y mueve un poquito la solidaridad de tanta gente en esta ayuda".

Asimismo, en cuanto a los índices de desempleo en la provincia, señaló que "en lo único que puede posicionarse uno es con tristeza, y contemplar que no estamos creciendo como debiéramos. Y alguna vez, esperamos que la gente que nos gobierna, que aporta al bien común, pueda acercar ideas, y la sociedad toda nos pongamos de acuerdo en un plan de crecimiento, donde las medidas de austeridad y sacrificio puedan empezar y ser más significativas en los que menos tienen".

Más adelante apuntó que "no es un problema del Estado sino de los argentinos en poder poner lo mejor que tenemos" y que "la pérdida del poder adquisitivo ha sido muy fuerte, el incremento en los servicios públicos, la luz, el gas y los impuestos. Hace unos días escuchaba un programa que mostraba un poquito el contenido impositivo de todo lo que compramos y tenemos. Menos el aire que respiramos, hay más del 50% de impuestos en cada una de las cosas. Entonces, uno diría que ¿todavía que estamos haciendo tanto sacrificio y pagando tanto una cosa, no alcanzan los impuestos para que los que menos tienen no sufran?, es un interrogante". En ese sentido, recordó el mensaje que pronunció en el acto al General Belgrano, acotando que "viene bien volver hacia atrás y recordar el patriotismo de aquellos que pusieron la Bandera Nacional y el bien común por encima de todo. Y que nos invitaron a honrar a la Patria, hacerlo con honestidad y trabajo, darle libertad y crecimiento".

Por otra parte, el obispo diocesano acotó que aumentó la gente en situación de calle, y lo que es más preocupante es este tiempo de invierno, pero le da satisfacción que "haya personas que salen a cuidarlos de distintas instituciones y movimientos y que les acercan un plato de comida, una frazada o alguna ropa".

Finalmente, el obispo pidió a los jujeños que "miremos al que tenemos al lado, esa debería ser nuestra preocupación; no estar ensimismados, sino ver al que tenemos al lado y qué podemos hacer por él. Esa ayuda a los que están en situación de calle es un signo de lo que debería ser nuestra tarea cotidiana, de lo que debería estar mirando a quien tenemos al lado y ocuparnos de lo que necesita y poder ponerles el hombro".