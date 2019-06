Los choferes son propensos a sufrir ciertas patologías

Por Luis Caraballo

Anteriormente la tendinitis, desgaste en los tendones de la mano, era la causa principal en problemas de salud que padecían los choferes de colectivos debido al corte de boletos que realizaban manualmente. Sin embargo, se dio a conocer que los conductores están propensos a unas 13 enfermedades por la vida laboral que llevan adelante.

Según un informe de la revista digital especializada en transporte de pasajeros "Colectibondis", las enfermedades que pueden padecer los conductores de colectivos son estrés, fatiga, concentración reducida, debilitamiento de columna, hernia de disco, nervios fumigados, circulación débil del flujo sanguíneo, cáncer de vejiga o pulmón por la contaminación aerodinámica, daños auditivos, úlcera péptica por deshidratación, obesidad y trastorno de sueño.

El informe indica que "el aumento en la cantidad de vehículos, y por consiguiente el tráfico, en las últimas décadas ha afectado las situaciones de estrés que los conductores profesionales enfrentan diariamente. Pero el aumento de la contaminación causada por los vehículos motorizados sólo suma a los problemas de salud estándar ya existentes que suelen sufrir los conductores, ya que es una de las ocupaciónes donde la persona pasa mayor tiempo sentado".

El cansancio psicológico es otra de las dolencias que sufren los conductores de oficio. Esto se debe al estrés que padecen en las calles y rutas por el tráfico que se genera en horarios pico, los tratos que suelen recibir durante su manejo y las situaciones personales que suelen atravesar. "También estamos mal si no pagan los sueldos y no hacen los aportes a la obra social. El trabajador no está trabajando conformemente, no está trabajando bien debido a todas las circunstancias que hacen que uno se encuentre con mayor dificultades", sostuvo Nicolás Abett, dirigente de UTA Jujuy. "No somos ajenos, somos seres humanos manejando una máquina; estamos pensando cómo hacer para pagar la luz, para pagar la tarjeta, si no puedo ir a comprar mercadería para darle el sustento básico a mi familia. Todo eso lleva a que el trabajador no esté prestando un servicio acorde a las necesidades de los usuarios. Es verdad que el trabajador se encuentra en mal estado", dijo. Cabe recordar que desde el gremio de la UTA Jujuy denunciaron problemas con la obra social ya que las empresas no estarían realizando los aportes necesarios para la cobertura de salud. "Algunos afiliados tienen cobertura restringida, en tanto que otros siguen atendiendo normalmente", señaló Abett.