"Feliz de ver un PJ abierto"

Anoche, con los precandidatos del justicialismo presentados ante la Justicia Electoral, el presidente del PJ jujeño, Rubén Armando Rivarola, expresó su beneplácito al tomar conocimiento de los diferentes militantes que aspirarán a ganar las Paso, para integrarse a la contienda nacional de octubre. "Me pone muy feliz reconocer que el Partido Justicialista tiene sus puertas abiertas de par en par, y que sus afiliados y militantes se encuentran en plena actividad. Si a última hora no ocurrieron cambios, tengo información que serían cinco las listas y otros tantos compañeros y compañeras que se presentarán en las primarias, encabezando los grupos que buscarán una candidatura a diputados nacionales. Según me informaron se trata de los compañeros Julio Ferreyra, Guillermo Jenefes, Carolina Moisés, Alberto Matuk y Adrián Mendieta. A todos ellos, sin preferencias y sin exclusiones, el Partido Justicialista les brindará todo el apoyo posible para facilitar su contacto con la gente y respaldar la difusión de sus ideas en beneficio de la provincia de Jujuy", señaló el presidente partidario.

Más adelante expresó tener "plena confianza en el desempeño de todos los que encabezan las listas y en cada uno de los compañeros y las compañeras que las integran, porque todos ellos son peronistas de probada trayectoria y dispuestos a presentar la batalla política por la recuperación del gobierno nacional. Las precandidaturas fueron espontáneas, surgidas de la militancia y la voluntad de todos, y ahora se someterán a la decisión soberana no sólo de nuestros afiliados, sino de todos los jujeños. Venimos de una elección provincial muy buena, y con ese envión que nos dio la voluntad popular, estoy seguro que en las Paso se ratificará la dirección del voto de los jujeños. En lo personal y en lo orgánico, considero que todos los precandidatos tienen méritos y trayectoria de sobra para respaldar sus carreras políticas y trabajaremos por el éxito de las propuestas justicialistas", finalizó Rivarola.