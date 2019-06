La Viña y una goleada que las hace ilusionar

Las chicas de La Viña no perdonaron en los metros finales frente a Zapla en la cancha auxiliar del "merengue" donde festejaron el 4 a 0 por la 9º instancia del Torneo de Fútbol Femenino propiciado por la Liga Jujeña.

El primer tiempo tuvo jugadas dubitativas en el inicio aunque ninguno de los equipos se animó a arriesgar demasiado. Y así fue que Zambrana no pudo controlar una asistencia que la dejaba cara a cara con la golera visitante. Pero después La Viña controló el mediocampo y avanzó pero sin claridad. Sin embargo, el gol de las "tiburoncitas" llegó tras un error en la salida de la arquera palpaleña que le quedó servida a Prieto para el 1 a 0 parcial.

La segunda etapa parecía equilibrarse pero La Viña fue más ambiciosa exigiendo a la guardametas local. A los 13’ Montaño puso el segundo gol tras un mal despeje, luego una avivada de Ramos estiró la ventaja y al final Miranda con un zapatazo selló la goleada visitante.

Síntesis del partido

Altos Hornos Zapla (0): Rosa Galindo, Vanesa Quiroz, Sandra Mamaní, Antonella Molina, Mariana Moreno, Elizabeth Colqui, Noelia Valdiviezo, Karen Nazar, Mercedes Zambrana, María Vázquez y Erica Amaya. DT: David Encinas.

La Viña (4): Mariana Fernández, Carla Orellana, Gisela Díaz, Nilda Mamaní, Anahí Mamaní, Aurora Montaño, Verónica Andrada, Nancy Aramayo, Claudia Moreno, Yesica Giménez y Rocío Prieto.

DT: Darío Ferreyra.

Ingresaron en las "merenguitas" Adriana Martínez, Florencia Rodríguez, Gladis Rodríguez y Mariana Zambrano. En las "tiburoncitas" lo hicieron Paola Ramos, Claudia Miranda, María Mamaní y Verónica Rueda.

Terna arbitral: jueza Melisa Hurtado y las asistentes Anabela Ridolfo y Brenda Sara.

Cancha: Auxiliar del Club Zapla.

Así sigue la fecha

Sigue el andar del Torneo Apertura de Fútbol Femenino denominado “Rosa Barrios” que hoy finalizará la grilla de partidos programados por el 9º episodio con 7 encuentros que se detallan a continuación.

Por la mañana desde las 10 se medirán las reservas y a partir de las 11.15 lo harán las primeras de General Belgrano y Los Perales en “La Bombonerita”; Sportivo Palermo vs. Gimnasia y Esgrima en la cancha de Veteranos Norte, Atlético Gorriti vs. Atlético Palpalá en el “Fausto Tejerina”, Islas Malvinas vs. El Cruce en cancha de Malvinas; General Lavalle vs. Universitarios en el “Líbero Bravo” y San Francisco vs. Deportivo Luján en la cancha de la “naranja mecánica”. Asimismo, pero por la tarde, a las 15 jugarán las reservas y a las 16.15 las primeras de Atlético Cuyaya contra Atlético Talleres en “La Bombonerita”.

Concluye la 11º de varones

Cuarto partidos concluirán la 11º fecha del Anual “Washington Cruz” donde en “La Tablada” a partir de las 9.15 jugarán las reservas y desde las 11.15 las primeras de Deportivo El Cruce contra Atlético Palpalá con el arbitraje de Maizarez.

Mientras que por la tarde desde las 14.15 lo harán las reservas y desde las 16.15 las primeras de Atlético Gorriti frente a Atlético Cuyaya en el “Fausto Tejerina”; Asociación Atlética La Viña ante Alto Juniors en “La Tablada” y General Lavalle con Islas Malvinas en el “Líbero Bravo”.

Además, ayer por la tarde se enfrentaron Universitario y Los Perales en el “Fausto Tejerina” donde los “alumnos” van reaccionado de poco para salir del pozo y volvieron a sumar de tres puntos al ganar 2 a 0 para enderezar la campaña.

Por otra parte, en “La Tablada” lo hicieron Nieva contra Belgrano que terminó en triunfo de los dirigidos por “Gallo” Ortega con un contundente 4 a 1 que los anima para acercarse a los puestos de vanguardia.

Ferreyra: “Agradezco a las chicas”

El entrenador de La Viña, Darío Ferreyra, tras la goleada 4 a 0 sobre las “merenguitas” expresó estar “muy contento, agradezco mucho a las chicas por el esfuerzo que dan día a día para que esto siga adelante. Ellas trabajan arduamente para poder lograr victorias y eso se notó en el campo de juego donde dejaron todo”, inició su relato.

Después comentó que “nosotros en la semana trabajamos de martes a viernes en doble turno porque hay chicas que no pueden ir en el horario de 14 a 16.30 y por eso hacemos un turno de 21.30 a 23.30, con frío o lluvia las chicas están y se ve el esfuerzo aunque en la tabla de posiciones vamos demostrando el crecimiento”, detalló.

La victoria en Palpalá lo hizo escalar peldaños al “tiburón” en el Torneo “Rosa Barrios” y frente a eso Ferreyra comentó que “lo veo muy competitivo y el despliegue fue abarcando de a poco en jugadoras donde no llegaba el fútbol femenino y gracias a Dios se le está dando en la Liga Jujeña donde varias jugadoras están explotando todo su potencial en los diferentes clubes. Y si los medios de comunicación siguen realizando la cobertura esto se hará más grande”, agregando que “lo que trabajamos con las chicas es el sentido de la igualdad y se lo planteé desde el primer día para que sepan que el fútbol no es sólo para los hombres y gracias a Dios tengo jugadoras que se sacrifican mucho por entrenar. Tal es así que tengo algunas que vienen de La Quiaca”, sintetizó el técnico de La Viña luego del 4 a 0 logrado frente a Altos Hornos Zapla.