"Pancho Rojas fue parte del ascenso de los santiagueños"

El ascenso de Central Córdoba de Santiago a la Superliga se festejó también en parte en Jujuy. ¿Cómo? Es que el plantel que dirigió el "Sapito" Coleoni tuvo varios jugadores con pasado en Gimnasia: Exequiel Barrionuevo, Maximiliano Cavallotti, Marcos Sánchez, Cristian Díaz y Maki Salces. Pero fundamental hubo dos jujeños en lugares claves: Ricardo Cassini fue el preparador físico y Francisco Rojas es el gerente deportivo de la institución.

Precisamente, en visita por su ciudad natal, el expresidente y vice de los "lobos" conversó con este matutino sobre la grata experiencia vivida recientemente. "La verdad es que estoy muy contento. Soy jujeño y amo a Gimnasia. Había ido a Santiago por un año, pero ya voy por el octavo. Al principio los dirigentes no me miraban bien porque pensaban qué podía hacer por el club. Yo les dije que soy de Gimnasia, pero la camiseta la guardo en el placar y me pongo la de Central Córdoba. Y empezamos a trabajar", sostuvo "Pancho". Remarcó que consideraba que el "ferroviario" era un gigante dormido con una hinchada espectacular, increíble, que colabora con su presencia. "De cien camisetas que se venden, cinco serán truchas, todas se compran originales. Gente que vive de un sueldo, pero prefiere hacer el esfuerzo y tener la casaca de fábrica. Es otra cosa", indicó. También Rojas explicó que en este proceso fue determinante en acertar en el 90% de los entrenadores que se contrataron, al igual que los jugadores que se sumaron. "En estos dos últimos años, cuando estábamos en el Federal A, nos propusimos ascender. En nueve meses volvimos a la B Nacional y luego, manteniendo el cuerpo técnico, consensuamos armar un plantel con hombres que inclusive pasaban los 30 años. Física y futbolísticamente se encontraban a pleno. Querían venir a ganar algo, no a pasear, como se dice. Fueron profesionales. Se juntó todo: la dirigencia seria, cancha siempre llena y equipo entregado al máximo por el objetivo. Así se consiguió el ascenso", resaltó.

También dijo que en esta estructura fue determinante el apoyo del Gobierno de Santiago con el deporte. "Para las autoridades provinciales se trata de una política de Estado. Apoyan económicamente a Central Córdoba y Mitre de igual manera. También a los clubes que participan en otras categorías y para el básquet que juega Liga Nacional con Olímpico y Quimsa, que inclusive manejan un presupuesto superior a todos porque contratan jugadores de Norteamérica, que cobran en dólares. Es la política del gobierno santiagueño y me parece bien. No te olvidés cómo se transformó Termas de Río Hondo con el autódromo y el estadio mundialista que están construyendo", detalló. Relató que después del ascenso, el gobernador "mistolero", Gerardo Zamora, declaró que tiene tres sueños y se van cumpliendo: una cancha de primer nivel para jugar la Copa América y que suban a la "A" los dos equipos de la provincia. Sólo le falta uno. Zamora es amante del fútbol y dice presente en la mayoría de los partidos que puede tanto de Central como Mitre.

"Pancho" Rojas sostuvo que se trata de un ascenso especial y anheló que se pueda mantener por mucho tiempo el equipo en la Superliga. Ya se reunieron con sus pares de San Martín de Tucumán para ver cómo moverse dentro de la nueva estructura, que implica movilizar a todas las inferiores y tener predios adecuados para los encuentros.

Habló desde la experiencia y explicó que si bien las entidades se manejan con el presupuesto que aprueban cada año, "salirse un poco también da sus réditos, porque sino no se llega. Eso sí, depende de lo que quieras hacer en un campeonato. Si buscás ascender, tenés que gastar y conseguir los recursos. Aparte hay una realidad innegable: si un equipo anda bien, la gente va a la cancha".

Indicó que ahora el desafío es armar un plantel nuevo, ya que sólo quedaron 8 jugadores de la etapa anterior por decisión del técnico. "Duele decir adiós. Por ejemplo, tuve una excelente relación con Alfredo Ramírez, un señor dentro y fuera del campo. Con 34 años todavía puede dar más. Se tuvo que ir, al igual que el arquero Taborda o el 'Bicho' Rossi. Me acuerdo que lloré cuando se fue Néstor Manfredi de Jujuy. Buena gente. Pero el fútbol es así y no se maneja con el corazón", sostuvo. Finalmente, agradeció a la directiva de Central Córdoba y a su titular, José Félix Alfano, que en ocho meses se la jugaron y en donde trabajan todos. "Es un presidente de lujo y le digo a los más jóvenes que lo cuiden. Hoy el club vive un gran

Llegó Miracco

El delantero Nicolás Miracco se erigió en las últimas horas en el segundo refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero, el club que arribó recientemente a la Superliga, tras ganar el Reducido de la Primera B Nacional de fútbol.

El atacante llega procedente de Sarmiento de Junín, que fue el rival -precisamente- del elenco “ferroviario” en la definición del minicertamen por el segundo ascenso.

Miracco también tuvo un anterior pasaje por Aldosivi de Mar del Plata, club en el que participó en Primera. En tanto, en las próximas horas, se podría producir la incorporación del atacante Mariano Pavone, quien quedó libre de Estudiantes de La Plata.