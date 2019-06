El consumo de carne "destruye al planeta"

"Acción Animal" es un grupo ambientalista que surgió en la provincia hace dos meses, y que se dedica a "mostrarle a la sociedad lo que está pasando con los animales de la industria alimenticia para que ellos puedan elegir y qué hacer con su conducta. Le damos las herramientas y la información necesaria para que tomen nuevas decisiones", mencionó César Güerzoni.

Su fin es generar activísimo consiente y creativo, que haga que las personas que sienten que deben hacer algo por nuestro planeta y naturaleza, "lo puedan hacer en una organización como la nuestra que le vamos a brindar información y acompañamiento en este proceso de cambio", comentó.

Remarcó que semanalmente hay unas diez personas que se suman a esta iniciativa y de a poco van creciendo.

Siguió diciendo que, "hay que cambiar un estilo de vida para vivir en un planeta habitable, que por ahora es habitable pero todos los índices globales indican que se volverá inhabitable en menos de 50 años. Eso se da por una consecuencia del accionar del hombre, el peor accionar es el consumo de carne que destruye el planeta".

Al respecto sostuvo que "los bosques se deforestan porque hay un consumo de carne tan grande que necesitas 20 kilogramos de verdura para tener un kg de carne. Eso provoca un cambio climático, contaminación, que el ciclo natural de las cosas no se dé como debería".

Tenemos que "hacer algo, nosotros vamos de la mano con el veganismo. Hay que dejar en claro que el veganismo no es una dieta. Se asocia a gente que quiere comer carne, que somos una secta, pero eso no es. Es la conciencia por el ambiente. La Oms dijo que cualquier persona de cualquier edad puede no comer carne durante toda su vida. Incluso un bebé puede no tomar leche de vaca, porque esa leche es para el ternero y la consume el hombre, es una alteración a lo natural‘", añadió.

En ese sentido explicó que "podemos vivir sin carne, el mundo nos pide que hagamos algo. A eso le sumamos que los animales son sujetos de derechos. Son seres que quieren vivir, están privados de su libertad y no morir. Están secuestrados, son torturados. En la industria del pollo hay millones de hembras encerradas y los machos son asesinados".

También aseguró que "el cambio climático se da por el consumo de carne, por eso algunos están tomando conciencia y por suerte cada vez son más".

Asimismo afirmó que "cada persona se hace vegana por diferentes motivos. Por problemas de salud por ejemplo o porque no aguantan el sufrimiento animal, otros porque entienden que hay un problema ambiental. Los porque son diferentes pero los para que son los mismos, todos queremos vivir en un mundo mejor".

"No tienen una vida digna"

Sofía Jacobs, referente de la protectora "Narices Frías" también participa en este grupo e indicó que "de a poco las voces de los activistas se fueron escuchando. Los animales desde que nacen hasta que mueren no tienen una vida digna".

Para sumarse puede comunicarse por Instagram: Acción Animal o Facebook: Acción Animal Jujuy.