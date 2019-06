"Producción, formación y fomento"

El realizador contó que para celebrar sus Bodas de Plata fueron convocados por varios festivales nacionales e internacionales donde exhiben retrospectivas con su filmografía. Habló sobre los inicios y la situación de los cineastas locales.

¿Cómo están festejando los 25 años de Wayruro?

Estamos muy felices, es una alegría sostenernos, es un momento muy difícil para todos los realizadores de la Argentina. Son momentos críticos y poder cumplir 25 años en esta resistencia para nosotros es muy interesante. Estamos festejando haciendo retrospectivas en distintos festivales y muestras. Comenzamos en el Festival Internacional de Cine de Cosquín y en el Festival Internacional de Cine Político (Ficip) donde tratamos de exhibir algunos de los trabajos que hemos realizando en estos años. También estaremos en el Festival Latinoamericano de Cine de La Plata, en Oberá Cortos en Misiones, en el Festival Latinoamericano de Cine en Rosario, Doc Montevideo, en el Festival de Cine de Santiago del Estero, en Ojo al Sancocho de Colombia, y en La Imagen del Sur en España.

¿Cuáles son los materiales que incluye esta retrospectiva?

En nuestros inicios empezamos con materiales modestos en VHS y pasamos por todo, así que mostramos de todo, los momentos históricos que atravesamos y los distintos trabajos que hicimos para Canal Encuentro o para Paka Paka o para canales de otros países.

WAYRURO/ 25 AÑOS DE TRABAJO ININTERRUMPIDO.

¿Cuáles son las etapas en el desarrollo de Wayruro en estos 25 años?

Surgimos en los años ’90, en épocas de resistencia contra el ajuste neoliberal, con similitudes con lo que estamos viviendo actualmente y la mayoría de nuestros trabajos tenían que ver con eso con la lucha de los trabajadores y luchas campesinas por los derechos humanos. Luego en 2001/ 2002 nuestros documentales atravesaban otras temáticas, las vinculadas con las organizaciones comunitarias de base, los comedores, los cortes de rutas, crónicas contando desde Jujuy las cosas que van pasando, registrando las luchas sociales, barriales y sindicales. Y una siguiente etapa comenzamos una instancia formativa dictando talleres para que esos sectores, para que puedan a partir de apropiarse de las herramientas contar sus propias historias y difundir sus luchas. Y en 2002 comenzamos con "Jujuy Cortos" para que materiales de distintos puntos del país puedan llegar y ser accesibles para los jujeños. Esas son las tres patas en las que sostiene y articula Wayruro: la producción, la instancia formativa y el fomento.

¿Cambiaron las formas de producir y de ver propuestas audiovisuales jujeñas lo largo de los años?

Al respecto un hecho potente fue la creación de la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) en Jujuy su creación es relevante porque hay un volumen de realizadores que año a año van enriqueciendo la mirada de Jujuy y eso es interesante. La coyuntura no es la mejor porque hay muchos realizadores que van saliendo con pocas posibilidades de absorción de la plaza local. Antes, cuando nace la escuela, se preveía el surgimiento de nuevas pantallas, había todo un horizonte que era alentador, hoy eso ya no es así. Hay pantallas que se están muriendo, languideciendo, eso tiene que ver con el rol que cumple la mirada propia dentro de una política gubernamental, estamos atrapados en una lógica que nos está haciendo mucho daño a nivel audiovisual. Y la receptividad creo que es mayor que antes.

ARIEL OGANDO/ HABLÓ SOBRE LOS INICIOS DE WAYRURO Y LA REALIDAD DE LOS REALIZADORES

¿En qué están trabajando ahora?

No paramos nunca de hacer cosas, tenemos un espacio formativo que se llama Kallpa TV, talleres para jóvenes de organizaciones barriales y comunitarias que funciona en Coronel Arias y ahí hay un núcleo de chicos que hacen todo el tiempo piezas audiovisuales, ahora hay una serie que se llama "Micrónicas", crónicas mínimas de minutos y otra titulada "Caminando el barrio" que refleja distintas actividades que se hacen en los barrios, son producciones que tratamos de viralizar por medio de las redes. Y con Wayruro ganamos un fomento nacional a través de Fomeca (Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual) para 10 micros audiovisuales que estamos comenzando a producir. Ya terminamos "Soy Teatro" sobre grupos teatrales jujeños y ahora trabajamos "Jujuy con los cinco sentidos" para contar con los sentidos lo que es nuestra provincia.

¿Pensaron alguna vez incursionar en la ficción?

Nuestra lógica es del documental que nos apasiona en el grupo, pero no descartamos la ficción. Hay ideas para hacer docuficción.

“AVELINO BAZÁN”/ UNO DE LOS DOCUMENTALES QUE INTEGRA LA RETROSPECTIVA.

¿Qué puede adelantar del festival Jujuy Cortos 2019?

La convocatoria ya está abierta, así que los interesados pueden enviar su corto de hasta 25 minutos de cualquier género a Jujuy Cortos 2019 con link a jujuycortos@gmail.com o way ruro@gmail.com o las plataformas online Festhome o Movibeta. Cada año nos llegan más de 1.000 trabajos de los cuales mostramos sólo 100 aproximadamente y son narrativas absolutamente diferentes que pueden llegar de Singapur, Nicaragua o Formosa. En Jujuy Cortos nadie cobra, todos es voluntario y se genera una mística interesante de amigos y ahora nos invitan de muchas muestras.

¿Dónde se puede conseguir material de Wayruro?

Tenemos muchas cosas disponibles en Facebook y en YouTube hay material al que se puede acceder y tenemos el Archivo Audiovisual Jujuy, un espacio sin fines de lucro dependiente de la Muestra Internacional de Cortometrajes Jujuy/Cortos y de Wayruro Comunicación Popular que nuclea material propio y material de las muestras de Jujuy Cortos. Este archivo tiene fines pedagógicos y las instituciones pueden pedir piezas vinculadas a diferentes temáticas presentando una nota. El archivo cuenta con más 4.000 trabajos que ahora estamos sistematizando, y estamos armando un catálogo con más de 200 piezas nuestras.

Retrospectiva en festivales



RETROSPECTIVA/ VIDEOS QUE INTEGRAN LA MUESTRA DE LOS 25 AÑOS.

Wayruro Comunicación Popular, colectivo audiovisual de la provincia de Jujuy, cumple 25 años y lo celebra junto a festivales, muestras, señales de TV, universidades y centros culturales, que vienen realizando ciclos y retrospectivas en homenaje a este cuarto de siglo de trabajo ininterrumpido.

En este mes, desde el martes 4 se está homenajeando al colectivo, en el Canal de TV de la Universidad Nacional de La Plata, TVU.

TVU, el canal de televisión de la Unlp, dependientes de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Produce y emite programas educativos, de ficción, de interés general, de deportes, spots, micros y noticias destinados al sistema universitario y la comunidad en general. El objetivo principal de TVU es ratificar la democratización y el acceso a la información establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En palabras de sus hacedores: “TVU se propone difundir no sólo la producción de conocimiento generado desde aulas, institutos y laboratorios, sino también el compromiso del personal que protagoniza su acontecer cotidiano como docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, técnicos, etc., en cada área y sector puede hallarse una historia digna de ser contada”.

Wayruro cumple 25 años de labor en el NOA en la producción audiovisual y en el fortalecimiento de organizaciones de base, a través de la comunicación popular como instrumento para la sensibilización, educación, experimentación, denuncia y, por tanto, la acción y la transformación social.

Entre las producciones audiovisuales a proyectarse en TVU se encuentran la Serie “La Ruta del Documentalista”, “Maestros” y “Sin Tierra en los ojos”, el unitario documental premiado “Avelino”, “Perfume de Gol”, capítulos de las series documentales “Soy Teatro”, “Historia Oral” y “La otra música andina” diversos los micros emitidos en Canal Encuentro “Semillitas” y “Nacimiento”.

El canal puede verse a través del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), para sintonizar el canal 56 desde cualquier hogar en La Plata, y en todo el país a través de la plataforma Flow 554, en el canal 34 de Cablevisión Digital.Para ver TVU online se debe ingresar a www.tv.unlp.edu.ar

En importantes festivales

Como ya sucediera en la 9º edición del Festival Internacional de Cine Político (Ficip) en la ciudad de Buenos Aires; y en el 9º Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín (Ficic), durante el mes de mayo, donde se homenajeó a Wayruro y se proyectó su retrospectiva por estos 25 años, esta semana será el turno de su reconocimiento en el Seff (Santiago del Estero Film Fest). Es un Festival competitivo, de alcance internacional, de cortometrajes y largometrajes, con una mirada e impronta regional, que se desarrollará desde mañana hasta el próximo sábado en Santiago.

Este festival considera al cine como un bien cultural de visión artística, pretende ser un espacio de encuentro, intercambio y reflexión entre los distintos agentes de esta industria cultural.