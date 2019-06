Treinta y un años del Cuerpo de Infantería

"A todos aquellos efectivos policiales que hemos pasado por una unidad especial, como es el Cuerpo de Infantería, nos llena de orgullo y satisfacción poder participar de este acto tan importante, ya que los cuerpos especiales, son aquellos que están en la primera línea de contención cuando suceden inconvenientes o irregularidades, como así también catástrofes. Cabe destacarse la última intervención que hubo con una persona perdida en la zona de Palma Sola, donde tanto la Seccional 36 como personal del Cuerpo de Infantería que estaba realizando un curso de monte, tuvieron actuación para rescatar a esa persona. También gente de este cuerpo especial, participó de la búsqueda de una joven en Libertador General San Martín, que lamentablemente apareció sin vida. Destaco el profesionalismo con que realizaron ese tipo de tarea". Fueron los conceptos pronunciados por el jefe de la Unidad regional 2, comisario inspector Rubén Perales, durante el acto que se realizó en esta ciudad, en conmemoración del 31º aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería.

El funcionario policial, resaltó la importancia de que se conmemoren estas fechas, no sólo en el ámbito policial sino en toda la ciudad, acotando que el Cuerpo de Infantería fue una de las primeras unidades junto con las distintas seccionales, en estar presente en cada uno de los hechos trascendentes de San Pedro como las fiestas patronales, los desfiles, indicando que el personal no sólo hace servicio de calle sino engalana esas fechas importantes.

"Hemos contado con la presencia del comisario mayor Pedro Durán que fue uno de aquellos jefes que prestó servicio en esta unidad siento también director general de Cuerpos Especiales, fue uno de los que dio mayor apoyo para que continúe la actividad en lo que es la capacitación de esta unidad operativa. También estuvo presente el actual director general de Cuerpos comisario inspector Carlos Gerónimo, que está dando apoyo a los últimos cursos que se realizaron y los jefes de las distintas inspectoras de San Pedro", sostuvo Rubén Perales, quien formó parte del Cuerpo de Infantería estando en la Unidad Regional 6 de Perico.

En tanto que el jefe del Cuerpo de Infantería comisario Juan José Atienzo, agradeció la presencia de quienes marcaron presencia para compartir la ceremonia aniversario y expresó su beneplácito por el crecimiento de la unidad que alcanzó ya los 31 años de existencia en la comunidad. "Llevo aquí cinco años y cada acto tiene su particularidad, estoy feliz por el acompañamiento de mi director de Cuerpos, el jefe Regional, un amigo el comisario mayor Pedro Duran que pasó por la Dirección General y por esta institución". Expresó que el crecimiento de la unidad es constante, y que en estos 31 años fue importante el progreso, destacando la labor de los antiguos jefes Juan Segovia y Pedro Durán, impulsores de la capacitación del personal. "Estoy consciente de que la única forma de tener gente preparada es la participación en constantes cursos. Hace un par de años, las circunstancias ameritaban enviar a nuestro personal afuera para que se capacite y hoy estoy enviando a mi gente a capacitar a gente de afuera, de otras provincias y el vecino país de Bolivia. Siento un orgullo grande por mi gente y siempre me van a escuchar nombrar a mi personal con ese sentido de pertenecía, porque es un destino hermoso Infantería, seguramente me va a doler el día que me tenga que ir de esta unidad que es la columna vertebral de mi gran institución que es la Policía de la Provincia de Jujuy", dijo.

El acto se cumplió frente al edificio del Cuerpo y fue presidido por Rubén Perales; en representación de la jefatura de policía lo hizo el director general de Cuerpos Especiales comisario inspector Carlos Gerónimo; especialmente invitado estuvo el comisario mayor Pedro Durán, el jefe de Infantería comisario Juan José Atienzo, jefes de inspectorías de San Pedro, la Banda de Música Infanto Juvenil, efectivos, familiares, entre otros invitados especiales.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, y el sentido mensaje dirigido al personal por parte de los jefes, se hizo entrega de presentes a los efectivos que demostraron arrojo en el cumplimiento de su deber, hubo un pasaje de los grupos que conforman el cuerpo y se compartió un chocolate con torta con los integrantes de la Banda de Música Infanto Juvenil

.