El histórico entrenador holandés, Louis Van Gaal, cuestionó a Lionel Messi y a Neymar. "Cuántas Champions ganó Barcelona con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? ¿Y Neymar? ¿Cuántas Champions ganó en el PSG?".

Van Gaal no puso en duda que tanto el argentino como el brasileño tienen cualidades excepcionales, sin embargo, al parecer no serían sus preferidos a la hora de delinear un plantel: "Me gustan Messi y Neymar como jugadores individuales, no como jugadores de equipo. Y creo que en partidos colectivos no hay nada más importante que un jugador de equipo ".

Además, el holandés declaró: "No estoy en el vestuario ni en los entrenamientos del Barcelona, ​​así que no puedo juzgar. Me gusta Messi como jugador individual, es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. Pero, ¿por qué no gana la Champions hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué su equipo no gana en Europa".

Y agregó "Barcelona tiene un plantel maravilloso. No se puede decir que Rakitic sea malo, ni Coutinho, o que Alba sea mal jugador, tener Stegen mal arquero, Arthur o Vidal...Creo que Messi también es responsable de lo que está pasando en el Barcelona. No es sólo el entrenador. Los jugadores tienen una parte sustancial de responsabilidad en lo que sucede ".