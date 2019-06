San Jorge de Tucumán se retirará de los torneos de AFA por corrupción en el fútbol

El presidente de la entidad norteña, Gastón Sáez, dijo que su equipo no participará más del torneo Federal A. "Antes nos quejábamos de Grondona, pero ahora estamos peor", enfatizó.

Luego del abandono producido por sus jugadores en la final disputada en Mar del Plata ante Alvarado, el presidente de San Jorge de Tucumán dijo que retirará a su equipo de los torneos que organiza la AFA.

Los constantes fallos arbitrales que perjudicaron al combinado del norte motivaron a los futbolistas a realizar una sentada a modo de protesta. Como el reglamento le dio el partido ganado al rival que se quedó en la cancha, el conjunto de la ciudad balnearia adquirió el boleto al Nacional B en una jornada que quedará marcada por la sospecha y la impotencia.

"Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando", dijo el presidente de San Jorge, Gastón Sáez, luego del episodio vivido en La Feliz.

En diálogo con Radio Q, el dirigente advirtió que "es increíble que desde la AFA te avisen quiénes van a ser los ascendidos y que no se pueda hacer nada". Todavía con la bronca acumulada con el árbitro Adrián Franklin, quien tomó decisiones favorables para el elenco local, el máximo responsable del club tucumano sentenció: "Es una pena que se sigan manejando de esta manera. Antes nos quejábamos de Grondona, pero ahora estamos peor".

Sáez ya había expresado su malestar en la noche fatídica para San Jorge. "Nosotros tenemos 10 años de vida; Alvarado era el que tenía que ascender. Nos pusieron a un árbitro que sabíamos que nos podía llevar a esto. Franklin es un delincuente, pero hay varios sicarios en el fútbol argentino… el Federal no se televisa, la verdad que es una vergüenza lo que pasa en el fútbol del Interior. Los jugadores decidieron sentarse en el campo de juego porque así no podíamos seguir. Siempre cagan a los mismos", había sido su análisis.

Alvarado acompañará a Estudiantes de Río Cuarto a la segunda categoría del fútbol argentino y con relación al ascenso conseguido por el combinado marplatense, Sáez destacó: "San Jorge no vino a jugar y no podemos hacer nada frente a eso. Entiendo que se le dé el partido ganado a ellos, pero es una lástima porque el rival no estuvo a la altura".

