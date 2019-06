El "hombre árbol" pidió que le amputen las manos: “Ya no soporto el dolor”

El caso del hombre de Bangladesh -al este de la India- conocido como ‘El hombre-árbol‘ ha recorrido el mundo y despertado la compasión de muchas personas.

Sus manos y sus pies están llenos de grandes verrugas en forma de corteza, y la noticia ahora es que este lunes anunció que deseaba que le amputaran las manos para calmar su insoportable dolor, de acuerdo a lo reportado por Clarín.

El hombre de 28 años llamado Abul Bajandar, sufre de epidermodisplasia verruciforme, una extraña enfermedad genética.

En el 2016, los médicos de un hospital universitario de Daca lo declararon curado, sin embargo Abul sufrió varias recaídas y en total fue sometido a 25 operaciones quirúrgicas y desde enero de este año está ingresado nuevamente en un hospital de la capital.

“Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. Pedí a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro”, declaró a la agencia AFP.

Asimismo dijo que había pedido ser tratado en el extranjero, pero no dispone del dinero para cubrir los gastos.

Entretanto, su madre, Amina Bibi lo apoya en su decisión. “Al menos será liberado del dolor. Es un infierno”, confesó, de acuerdo a lo recogido por AFP.

Si bien Abul también tiene verrugas en los pies, estas no están tan extendidas.

Samanta Lal Sena, cirujana plástica jefa del hospital de Daca, donde el paciente es tratado gratuitamente, indicó que una comisión de siete médicos se reunirá el martes para discutir su caso. “Ha dado su opinión personal. Pero nosotros decidiremos la mejor solución para él”, señaló.

¿En qué consiste la enfermedad?

El caso de Abul Bajandar no es único, sino que, aunque la enfermedad es considerada rara y en términos estadísticos su incidencia es muy baja, se ha documentado un buen número de afectados, lo que ha permitido comprender con bastante detalle la naturaleza y mecanismos de esta particular enfermedad, de acuerdo a 20 minutos.

Se conoce como Epidermodisplasia Verruciforme y consiste, en esencia, en la manifestación extrema de una infección del Virus del Papiloma Humano (VPH) en individuos con una particular mutación genética que impide a sus cuerpos combatir la infección.

Esta mutación determina el desarrollo de la infección de VPH hacia esta forma especialmente violenta; de hecho, los VPH de tipo 5 y 8 (existen cerca de 200 tipos de este virus) que se encuentran presentes en un muy alto porcentaje de la población mundial sin presentar nunca síntomas ni complicación alguna, pueden provocar la ‘enfermedad del hombre árbol’ en aquellos que reúnen las condiciones genéticas concretas.

¿Cuáles son sus síntomas?

No todos los casos en los que se dan estas condiciones y la infección de VPH se manifiesta en forma de Epidermodisplasia Verruciforme son tan extremos como el de Bajandar.

En aquellos pacientes que sufren las formas ‘más benignas’ de la enfermedad, los síntomas pueden limitarse a pequeñas verrugas en las zonas del cuerpo expuestas a la luz solar.

En los afectados, los síntomas comienzan a manifestarse la mayoría de las veces en los primeros 20 años de vida.

Las protuberancias con aspecto de corteza o ramas que cubren las extremidades de Bajandar, por tanto, son análogas a las verrugas víricas que en condiciones más típicas pueden aparecer en los casos de infección por VPH y que normalmente son benignas; sin embargo, debido a la documentada relación de algunos tipos de VPH con distintas formas de cáncer, están asociadas a un alto riesgo de desarrollar determinadas formas de cáncer cutáneo, especialmente de tipo carcinógeno.

Fuente: bles.com