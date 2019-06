"El problema del dólar y la inflación es que están fetichizados en Argentina"

Por Luis Caraballo

Invitado por una universidad privada, el docente opinó sobre la política nacional en base a la historia.

¿De qué se trató la charla que dio?

La idea de la charla es matizar un poco algunos preconceptos sobre algunos períodos de la historia argentina en cuanto a la economía. Algunas personas ven al modelo agroexportador como la fuente de todos los males, algunos lo ven como una época de oro. También pasa lo mismo con el surgimiento del peronismo, mucha gente lo ve como la fuente de todos los males, mucha gente ve como una experiencia donde todo fue perfecto. A mí lo que me interesa es matizar y combatir la idea de que Argentina tiene una especie de excepcionalidad. En esa excepcionalidad que nos hace pensarnos como más relacionado con Europa, como fuera del contexto latinoamericano y, justamente, traer esas experiencias un poco a la charla. La experiencia de Brasil, de México, de Centroamérica, Nicaragua y El Salvador. Hablar un poco también lo que estuvo pasando en Uruguay como para entender que estamos en un contexto latinoamericano. De esta manera genera un poco más de comprensión, a mucha gente le gusta la historia de buenos y malos. Los personajes que nosotros vemos en la historia argentina, son representantes de distintos sectores, sectores que tienen sus propias reivindicaciones, se han sentido representado en sus angustias. Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo puede ser que en tal lugar ha ganado tal partido, y tal partido habrá encontrado la forma de representarlos.

Para la gente ¿Cómo se define a la historia?

Hay gente que ve la historia de distintas maneras y hay gente que la ve como una línea de tiempo que hay una evolución constante. Esa es una idea típicamente positivista, a mí me refiere a Augusto Comte, esta idea que pasamos del mundo de la superstición al mundo de la religión y luego al mundo de la ciencia y todo va a ir mejor. Está todo bien con la ciencia, pero después está aplicada al genocidio que lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial está la ciencia aplicada a la destrucción masiva con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, realmente me parece una idea caducada. Hay gente también que ve la historia como algo cíclico, que se repite. La historia no es cíclica, hay recetas que se van repitiendo pero claramente las experiencias anteriores modifican lo que hicieron períodos anteriores. Sería más que nada como un espiral, donde entran en contacto períodos anteriores. Hoy en día lo vemos con el Gobierno actual, que reclamó una herencia desarrollista. Hay un reclamo de ciertas tradiciones históricas, pero en el caso del PRO con ser un partido nuevo, la carga de tradición más interesante dentro de lo que es Cambiemos la tiene el radicalismo, y con el peronismo pasa lo mismo. No han sido todos iguales, hay líneas que han tratado de respetar. A mí lo que me interesa es racionalizar un poco las cosas. La historia tiene que incluir a los sectores populares.

Muchos historiadores dicen "somos de dónde venimos y hacia dónde vamos"...

A los que les gusta tener expectativa en leer libros les encanta hacer futurismo. A mí me parece que no, eso se lo dejamos quizás a gente que escribe columna de opinión o gente que baja una línea editorial. También hay ejercicios y responsables de la historia. Me parece que la historia es muy interesante y muy riesgosa. Algo que me pasa a mí cuando me junto con mis amigos, depende con qué grupo me junto, el historiador le busca el pelo al huevo. Cuando me junto con mis amigos peronistas, me dicen que soy radical o que soy tosco, si me junto con amigos que son más liberales, me dicen que soy peronista. A mí me parece que nosotros somos los que ofrecemos la contraprueba. Me parece que Argentina tiene grandes divulgadores para el público más amplio.

¿Cómo ve la conformación de los partidos políticos si lo analiza dentro de la historia política y económica de Argentina?

Es algo muy dinámico. Yo creo que si hace unos meses alguien te decía Pichetto iba de candidato a vicepresidente y que Cristina iba de vicepresidente de Alberto Fernández, le hubieras dicho que estaba totalmente chiflado. Pero la política es eso, es la búsqueda de consensos, es sumar, yo no estoy muy enterado de la política jujeña pero creo que hubo tres candidatos peronistas y, en algún sentido, la formula Alberto y Cristina tiene que ver con evitar la desunión.

Creo que Cambiemos tuvo muchos cortocircuitos, la señora Elisa Carrió ha tenido algunos exabruptos a los que nos tiene acostumbrados y han sabido capear el temporal, por decirlo de alguna manera. Así que para mí hacer historia reciente es demasiado complejo. En su momento también hubo alianzas inimaginables.

A la larga tenemos una historia muy triste y de unos conflictos muy fuertes, muy sangrientos. Veremos en octubre qué es lo que pasa.

¿Cómo analiza que al país siempre se lo denominó como "el granero del mundo" y qué se estaría aplicando?

Uno ve en los diarios la realidad que hay menos consumo de carne, menos consumo de harina, que el precio del pan sobrepasa los cien pesos, o ve que también evidentemente hay chicos que están yendo a las escuelas a almorzar, a tomar un desayuno, es increíble, pero bueno. Nosotros tenemos una economía bastante abierta, las superficies sembradas con cereales, no tengo las cifras actuales, pero con todo lo que es el boom de la soja, claramente, la soja es lo que consigue divisas.

Entonces vender trigo, vender avena en el mercado interno no es tan interesante como vender soja afuera o trigo afuera. Tiene que ver con otro contexto, yo creo que en el contexto del siglo XXI recrear un mercado de cereales regulado por el Estado, sería ciencia ficción.

¿Y con el dólar?

El tema del dólar, la respuesta no la tengo, pero si lo tendría sería un gran inversor en la bolsa o algo así. Hay una fijación que el argentino tiene el signo dólares en la cabeza, peso que recibe, lo quiere cambiar a dólar. Claramente es lo que le da seguridad. Que se haya disparado en algún momento el precio del dólar, tiene que ver con que la gente ha salido a comprar más. De hecho en un programa de televisión que no es contrario al Gobierno decían que tenían que bajarlo de alguna manera no pueden ponerle un tope, y los topes existen. Es complejo.

Lo que pasa es que si pienso en regulación del cambio, me puedo ir a la década del 30, que abordaré en la charla, lo que pasa es que el orden de prioridades no era tan frustrante para las clases altas, poseedoras en ese momento. El problema del dólar, me parece que, esta fetichizado y lo mismo con la inflación. Los problemas de la Argentina tienen que ver con la estructura económica.

Muchos políticos se aferran a la historia ¿lo ve aplicado?

No se aferran a la historia por aferrarse. Yo creo que muchas veces se apela a cierto tipo de medidas porque toca un poco el corazón o el recuerdo de algunas épocas pasadas que todos tendemos a idealizar. Pero claramente hay ciertas lógicas, con lo liberal se ha repetido, con algunos cambios, con un Estado interventor en la economía.

¿Es difícil que un historiador tome alguna postura política?

Para mí no es difícil, hay historiadores que tienen una postura política muy clara y que son brillantes historiadores. No solamente en Argentina, sino también en el resto del mundo. Claramente los historiadores podemos decir más o menos para qué lado andamos.

Yo, particularmente, tengo mi corazón que excede una cuestión partidaria. Estoy a favor de ciertas ideas, me parece que la política tiene que estar a favor del ser humano. Me parece que el problema pasa por el lector.