"Cantar mantras te permite liberar la mente y combatir el estrés"

A través de la Fundación El Arte de Vivir, ong humanitaria, fundada en 1981 por Sri Sri Ravi Shankar que trabaja en más de 150 países proporcionando herramientas para el manejo del estrés, brindó en Jujuy un Concierto de Mantras el domingo pasado en el auditórium de El Tribuno de Jujuy en donde se presentó el artista Santiago Martín Gossn cuyo nombre artístico es Namaha.

La fundación El Arte de Vivir difunde la paz en distintas comunidades a través de diversos proyectos humanitarios que incluyen alivio en zonas de desastres naturales, resolución de conflictos, proyectos de desarrollo sustentable, empoderamiento de la mujer, rehabilitación de personas privadas de su libertad y programas educativos. Ofrece cursos y actividades para eliminar el estrés a través de poderosas técnicas de respiración, meditación y yoga. Estos programas han ayudado a millones de personas alrededor del mundo a superar las tensiones, la depresión y las emociones negativas.

En Jujuy cuenta con actividades como la meditación, charlas a niños - jóvenes y adultos que son abiertas y gratuitas y cursos de técnicas de respiración.

En su gira por el norte de nuestro país pudimos dialogar con Santiago Gossn que nos explicó cómo el cantar mantras calma tu mente y te permite escuchar tu corazón.

¿Qué es un mantra y cuáles son los beneficios de cantarlos?

Los mantras vienen del idioma sánscrito, que es uno de los idiomas más antiguos de la humanidad y es el origen de todos los idiomas indoeuropeos, por ejemplo el alemán, el inglés y el español. Mantra es una palabra en sánscrito compuesta por "mana" que significa mente y "tra" que significa liberación. Es un sonido que te permite liberar de tu mente, ir más allá de los pensamientos, te permite trascender la mente. ¿Y qué pasa si podés ir más allá de los pensamientos? Ocurre que llegás a un estado de paz mental, de quietud mental. Creo que hoy en día es lo que más se busca, la gente está muy estresada y el cantar mantras permite atacar el estrés.

¿En qué consiste un concierto de mantras?

Estoy presentado por región NOA de nuestra país un proyecto de difusión de mantras que son sonidos que ayudan a liberar la mente y combatir el estrés. Mi proyecto es combinar la música andina con el uso de instrumentos como charango y la quena con los mantras de la India, porque por lo general cuando uno escucha mantras es con música india y a veces resulta medio raro para los latinoamericanos. Entonces mi intención es difundir los mantras junto con nuestros sonidos de la tierra, sonidos folclóricos que pueden ayudar a que la gente pueda amigarse un poco más con los mantras y cantarlos cotidianamente.

Un concierto de mantras está compuesto por varias etapas, en principio abordaremos el conocimiento de cuáles son los mantras, cómo nacieron, cuál es el origen y la importancia de cantar mantras todos los días y los tipos de mantras. En el concierto veremos los mantras madres, que son los que se utilizan con mayor frecuencia con el propósito de traer más paz mental y emocional.

¿Cuál es la experiencia que se llevan los que asistieron al concierto?

Se llevan paz, alegría y emociones. Este no es un espectáculo sino una experiencia porque todos estamos cantando mantras. Al estar inmersos en ese sonido, porque un mantra se repite muchas veces y al cantarlo se liberan muchas emociones. Se libera muchos pensamientos y mucho estrés. Durante el concierto pudimos ver emociones de lágrimas o sonrisas de alegría. Por lo general las personas experimentan todo tipo de emociones. Y al final se van todos en paz y liberados.

¿Es necesario tener un conocimiento previo para asistir a un evento de este tipo?

No, es abierto a todo público, vienen niños desde bebés, madres embarazadas, porque la vibración es muy beneficiosa. No hay requisitos. La gente que viene al concierto además de experimentar emociones, se lleva unos mantras para poder practicar todos los días y así poder sentir los beneficios diarios de cada tipo de mantra. Además, quedo en contacto con los asistentes para darles mayor información sobre los interés en particular.

¿Cuáles son las demandas de la gente en los diferentes talleres?

En la actualidad la gente sufre estrés, ansiedad, miedos, ataques de pánico, todas situaciones ligadas al estrés. Cuando en realidad el estrés no es más que una mente oscilando entre el pasado y el futuro con miedos que han ido quedando en la mente de las personas tras haber vivido diferentes situaciones. Lo importante de asistir a un taller es poder darse cuenta que si uno se regala 20 minutos al día para practicar la meditación tu vida empieza a cambiar y podés tener todos los días una sonrisa. Lo que más nos piden en los talleres son las diferentes técnicas de meditación.

¿Cómo continúa la gira por la región?

Arrancamos la gira en Jujuy en enero, que hice un presentación en San Salvador, luego fuimos a Salta, Tucumán y Buenos Aires. Ahora nuevamente desde Jujuy vamos de nuevo para Salta, Tucumán y La Rioja.

¿Cuáles son las actividades que realiza la fundación en nuestra provincia?

La fundación El Arte de Vivir en jujuy brinda talleres de introducción a la meditación, yoga y asanas. Tenemos distintos proyectos de servicios a la comunidad que se hacen con regularidad como por ejemplo visitar comedores, hogares de adultos mayores, entre otros. Tenemos una propuesta distinta para encarar el estrés de la gente que es producto del ritmo diario, brindamos talleres gratuitos. Los interesados en nuestros talleres gratuitos pueden contactarnos en la página de Facebook Arte de Vivir Jujuy donde se publican todas las actividades que se realizan en la provincia. En estos días estamos con talleres de meditación y meditación en luna llena.

¿Cuáles son los beneficios de la meditación?

Meditar es relajarse. No se trata sobre concentrarse, se trata sobre soltar y dejar ir. No se trata sobre enfocarse en los pensamientos o en algún objeto, sino en traer quietud a la mente. Permite alcanzar una mente calma, mejor concentración, más claridad, mejora la comunicación, relaja y rejuvenece la mente y el cuerpo. A través de la meditación, la mente.

El aumento de energía es lo que trae más felicidad, foco, claridad y entusiasmo en tu día a día. Aumenta los niveles de energía.

