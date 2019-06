Capacitarán sobre pérdida de derechos civiles

Debido al trabajo que vienen desempeñando las asociaciones civiles por las masivas consultas que tienen y la búsqueda de asesoramientos judiciales por los abogados que la integran, brindarán capacitación e información en temas civiles y penales sobre los derechos de los usuarios.

La jornada de este viernes está destinada no sólo para abogados, sino también al público en general que se quiera informar.

Se trata de las asociaciones de Abogados Jujeños, Pensamiento Penal y Pensamiento Civil, quienes organizan esta jornada, e invitaron a la comunidad en general a la misma este viernes en la sala de conferencias del diario El Tribuno de Jujuy ubicada en Belgrano 246, tercer piso, desde las 9 de la mañana hasta las 19.

La participación de esta jornada tiene un costo de $100 que será destinado para la compra de leche, ropa de abrigo y pañales que se entregarán a los niños que viven con sus madres en la Unidad Penitenciaria Nº 3 de mujeres de Alto Comedero. Las inscripciones se pueden hacer en el correo electrónico asociacio-nabogadosjujuy@gmail.com.

Claudia González, organizadora de esta jornada, en dialogo con este matutino dijo que "desde la Asociación de Abogados para nosotros es continuar con el compromiso que hemos asumido tanto con los colegas como con el resto de la sociedad de propiciar capacitación. En este caso tenemos que agradecer que vienen asociaciones en forma gratuita, y lo que vemos con mucha preocupación es la progresividad de derechos, eso significa, que se están revirtiendo".

"No puede ser que la gente que ya accedió al gas por redes pierda ese servicio porque no lo puede pagar. Acá lo que necesitamos es que haya más usuarios para que accedan a los servicios públicos esenciales y tenemos un país donde no nos aseguran, por lo menos acá en Jujuy, el agua como un derecho humano esencial. Entonces estamos en la tarea de mejorar la calidad de vida y acceder a mejores y más derechos", sostuvo González.

Los abogados que presiden las asociaciones civiles mostraron preocupación por la cantidad de personas que buscan su asesoramiento por las medidas que los afectan. Por ello, es el motivo de estas jornadas para informar sobre todos los derechos que se tienen.

Alicia Chalabe, abogada, indicó que "uno de los temas de la jornada es el pagaré de consumo, que es muy interesante porque muchísima gente resultó, a raíz de la crisis económica y del precio de las tarifas, endeudada. Lo que hacen es que hay instituciones de crédito, que no son entidades bancarias sino entidades crediticias privadas, y firman pagarés. Este tema es importante para todos aquellos que trabajan asesorando a jubilados".

"El otro (tema a abordar) es de los servicios públicos, que la mayoría de las personas hoy, como problema mayor, no pueden hacer frente al pago de las tarifas. Hemos dicho que, marcando una diferencia con tiempos anteriores donde los reclamos eran por diferencia de facturación, por falta, corte del servicio, ahora el problema general por lo que a uno lo llaman es que no pueden hacer frente al pago de las facturas", añadió.

La jornada se dividirá en 2 paneles

La jornada estará divididas en dos paneles, Civil y Penal. En el primero se abordarán reformas al Código Procesal y al sistema judicial, pagaré de consumo y nuevos desafíos profesionales. En la tarde habrá disertaciones de cannabis medicinal, juicio por jurado, justicia restaurativa, reforma al sistema penitenciario; sociedad civil y reconocimiento de los derechos originarios; mecanismos locales en el sistema nacional de prevención de la tortura y mujeres y sistema penal.

Darío Melano, abogado, indicó que “yo estoy como delegado por Jujuy en la Asociación Pensamiento Penal y Pensamiento Civil, y son ongs que tratan de luchar cotidianamente, no sólo a través de jornadas, sino también de acciones concretas, acciones positivas para que construyamos una sociedad democrática mucho más fuerte en materia de garantía de los derechos humanos”.

“En el derecho de consumo hay algunos autores que lo consideran una especie de los derechos humanos y se ve claramente en ese caso, por ejemplo en los servicios públicos, donde estamos observando que hay otros casos que el derecho de consumo no aparece afectando un derecho humano básico, pero en términos generales sí”, sostuvo el referente.

Melano destacó la participación de Mario Alberto Juliano, juez del Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de la provincia de Buenos Aires y fundador de la Asociación Pensamientos Penal.