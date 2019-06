Profesional jujeña en Congreso de Hepatología

Estela Manero, profesional de la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" de Palpalá, participará del XX Congreso de Hepatología que se realizará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires desde mañana hasta el sábado 29.

El programa completo del Congreso que comenzará mañana, se puede consultar en la web congresohepatologia.org.ar.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Manero, quien forma parte del plantel de médicos de la Clínica "Nuestra Señora de Fátima", señaló que "lo destacable e importante del congreso es que aproximadamente hace cuarenta años que la especialidad de hepatología está en el país".

"Es una de las especialidades más jóvenes que tenemos en este momento. La idea de los organizadores del encuentro, es no solo actualizarnos desde el punto de vista científico, sino también contextualizar la realidad del país conjuntamente con una mirada hacia el futuro de cómo debería trabajar la sociedad con la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado", explicó la profesional.

Anticipó que "durante mi participación en distintas mesas, vamos a tratar la actualidad de las enfermedades como la Hepatitis B, Hepatitis C, Esteatohepatitis, Hepatocarcinoma, que son las patologías que nos preocupa a los hepatólogos".

El sábado, en el encuentro Manero coordinará "Gran Sesión General", en la que delegados de las asociaciones de hepatología de todo el país tratarán temas de actualidad y verán cuáles son las patologías de prevalencia en cada provincia y las herramientas con las que cuentan los hepatólogos.

"Cada provincia tiene problemáticas diferentes, por lo que en parte la idea de la Asociación y de la doctora Alejandra Villamil, presidenta del congreso de este año, es que nos sentemos a ver dónde estamos parados, cuáles serían las políticas o las herramientas que deberíamos utilizar para mejorar nuestra atención a los pacientes, y ver cuáles son las prevalencias de las enfermedades más importantes en nuestro país en las distintas áreas", indicó.

Asimismo, la profesional de la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" señaló que "en muchos años las enfermedades vedettes de la hepatología han sido las hepatitis, tanto la B como la C. La Hepatitis C porque no tenía curación y nos traía muchos problemas con los pacientes que evolucionaban a la cirrosis, los que podían se transplantaban, pero en el camino hemos perdido muchos pacientes por esta enfermedad", dijo.

Expresó que afortunadamente desde hace cinco años cuentan con medicamentos que logran curar esa clase de hepatitis. "Pero en este momento la preocupación mayor de los delegados es que una de las patologías más frecuentes en el interior del país es el alcoholismo, que provoca cirrosis hepática y múltiples enfermedades y realmente no tenemos políticas de Estado que deberían ser las que se utilicen para derrotar esta adicción", expresó.

Manero dijo que otro problema con el que los profesionales se enfrentan es la mala alimentación de las personas, que también lleva a la cirrosis por evolución del hígado graso. "La epidemia de este nuevo siglo es la obesidad, la diabetes, que nos trae como consecuencia muchas veces la cirrosis en el hígado graso", remarcó la médica.

Hay que destacar que Estela Manero es delegada de la Sociedad de Hepatología en la provincia de Jujuy, y también miembro activo de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. "No solo voy a estar en representación de Jujuy, sino también como participante de la sociedad", acotó.

Consultada sobre la creación de la institución que los nuclea, explicó: "En el año 1986 yo fui a Buenos Aires y en ese momento existía lo que se llamaba el Club del Hígado, que lo habían formado profesionales que hoy son los maestros de la Hepatología, pero en ese momento era un grupo que estaba interesado en el estudio de las enfermedades del hígado".

"Formalmente la sociedad nació en el año 1993, con personería jurídica. Hasta ese momento eran reuniones de amigos en donde nos juntábamos a leer, a estudiar, a discutir pacientes y a compartir el conocimiento", indicó.

Manero fue una de las más jóvenes en participar de esos encuentros, por lo que es una de las integrantes que ha participado en la formación de la Sociedad de Hepatología.

Sobre el congreso

"El congreso se realizará en Buenos Aires, en el Centro de Convenciones, ubicado en avenida Figueroa Alcorta 2099. El encuentro científico tendrá una duración de tres días completos, en el que se trabajará de la mañana a la noche con actividades, desde el 27 al 29 de junio", comentó la especialista jujeña.

"Nuestra idea como Asociación Científica es, al terminar la sesión federal, emitir un documento que va a ser puesto a disposición de la sociedad para que pueda llegar a los diferentes estados provinciales y al Estado nacional, planteando las necesidades de trabajar en la política de la salud", anticipó la profesional médica.

La realidad en Jujuy

"Como experiencia en Jujuy, uno ve gente muy joven con enfermedades avanzadas del hígado por culpa del alcohol, y lamentablemente no tenemos el sostén para trabajar de manera multidisciplinaria, porque esta es una enfermedad que uno debe trabajar con el servicio social, con psiquiatría, con psicología", señaló Manero.

"Si bien tenemos hospitales de día para tratar las adicciones, en este tipo de pacientes por ahí no son suficientes y tenemos el fracaso continuo que los afectados vuelven a su medio, en el interior de la provincia, y muchos de ellos vuelven a recaer en la ingesta de alcohol. Tenemos muchas muertes de gente muy joven", comentó.

Finalmente, Estela Manero invitó a sus colegas a participar del encuentro: "Es un congreso que tiene invitados extranjeros muy importantes, se van a abordar todos los temas de la hepatología. Habrá un curso para bioquímicos, para pediatría, y la verdad que en tres días han logrado hacer un programa muy extenso y muy completo. El que quiera puede consultar el programa completo en web: congresohepatologia.org.ar", dijo para finalizar.

Servicios de la clínica para tratar y prevenir

La doctora Manero también señaló que “la idea es trabajar mucho en la Clínica "Nuestra Señora de Fátima’. Ahora tenemos allí un servicio de Gastroenterología y Hepatología que está disponible para la población”, destacó la profesional.

También anticipó que probablemente para julio, que se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis, dicho servicio realizará algunas actividades para poner en el tapete enfermedades como la hepatitis, para que la población conozca la patología y así pueda prevenir vacunándose. “Seguramente vamos a tener una acción bien activa desde la clínica”, dijo la profesional.