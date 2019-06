Una "fake news" le hace la vida imposible al "doble de Messi"

Este martes varios portales internacionales lanzaron la noticia de que Reza Parastesh, conocido popularmente como "El Messi iraní" había sido denunciado por 23 mujeres por haberles mentido acerca de su identidad. Según señalaban diversos medios, el joven les aseguraba ser el futbolista del Barcelona para luego tener sexo con ellas.

Sin embargo, el sitio Oma Sport, señalado por haber sido el primero en dar la noticia, entrevistó a Parastesh.

"La noticia en los países musulmanes, como donde estoy es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá. Pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada", explicó el iraní.

Además, publicó un mensaje en las redes sociales para pedir que no se siga difundiendo la noticia:

"Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio".

Parastesh contó que se ha convertido en una celebridad desde que en sus redes sociales obtuvo la verificación: "Mis seguidores se incrementaron a 20.000 antes de que me dieran a conocer a través de mi parecido con Messi y llegaron a alrededor de 400.000 cuando la gente se enteró de nuestro parecido".

El iraní contó que aún no pudo reunirse con Messi, y ha perdido las esperanzas de que este encuentro algún día suceda, ya que cree que el delantero argentino ni siquiera conoce de su existencia.

Mientras tanto, ha logrado hacer negocio con su parecido al futbolista del Barcelona: "Las personas de todo el mundo y en cualquier lugar comienzan a tomarse fotos conmigo y esto no se detendrá. Pero me encanta para poder hacerlos felices. Hago muchas cosas como publicidad y modelaje. Y junto a estos, estoy haciendo otras cosas. Ideas y asesoramiento publicitario para una serie de marcas".