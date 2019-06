Alberto Matuk: “Tenemos la confianza de que todas las listas llevarán la fórmula presidencial Fernández – Fernández”

“Estamos con todas las pilas puestas y las energías necesarias para competir dentro del espacio peronista en las Paso del próximo agosto y acompañar la fórmula presidencial, sea cual sea el resultado”, comenzó hablando el actual diputado por la provincia. Además, confirmó que “las Paso son un instrumento muy necesario en la sociedad, ya que permite dirimir entre los candidatos de diferentes espacios, jugar internas entre los que se presentan y sirven como encuesta de cara a las generales de octubre”.

Alberto Matuk también se refirió a la posibilidad de adherir a la lista nacional y llevar en la boleta la fórmula presidencial. “Estamos haciendo las gestiones correspondientes, pero no tenemos dudas que nos van a habilitar, no solo a nuestro espacio, sino al resto de las listas la posibilidad de llevar a los candidatos presidenciales, ya que todos estamos en el mismo lugar y nos sentidos identificados con los representantes nacionales”. Asimismo, dejó en claro que la posibilidad de que una sola lista lleve la formula “es una locura, puesto que no permitiría las voces de todos los candidatos y es claramente un paso para atrás en el objetivo de conseguir un contundente triunfo en la provincia y Nación”.

En otro tramo de la charla, el diputado dijo que “en caso de que esto sea efectivo, se podría producir un retroceso en el partido y en la reconstrucción que se viene realizando, donde ya se ven los primeros resultados, puesto que una sola lista casi sin consensos y sin la unión de todos los sectores sea la única representante podría volver a producir grietas en todos lados y conseguir una victoria sería más difícil”.

El actual candidato no dudó en confirmar que seguirá en carrera en caso de que el fallo de la adhesión sea adverso. “Nosotros vamos a salir a competir de todas formas, puesto que entendemos que la sociedad necesita más de una alternativa dentro del PJ, por lo que vamos a presentarnos, no vamos a bajarnos, y en octubre acompañaremos a las distintas fórmulas”.

Por último, Matuk hizo un llamado a la unión de los sectores y se mostró confiado en el fallo favorable para tener la boleta presidencial. “Todos los sectores que estamos adentro del PJ venimos empujando y trabajando para que la sociedad tenga las mejores opciones en las Paso y octubre, por eso entendemos que habilitarán para todos la posibilidad de llevar a los candidatos del espacio y primará el objetivo de elegir libremente al ganador en unas elecciones iguales y democráticas”.