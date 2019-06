El combate de Tres Cruces en la memoria

Un 26 de junio de 1817, los paisanos al mando de Manuel Eduardo Arias le dan uno de los últimos golpes a las fuerzas realistas junto a la Laguna de Tres Cruces. El hecho no sería mayor, ya que deja como saldo tres muertos españoles, de no ser porque termina por desarmar la moral de aquella invasión que pretendía ahogar en sangre nuestra independencia. Pocos días después, en Abra Pampa, el enemigo quemará aquello que no se pudo llevar y huirá hacia el Alto Perú.

En 1977, Leopoldo Abán, poeta e historiador abrapampeño, daba en la Casa de Gobierno con papeles que hablan del entrevero, se lo informa al por entonces comisionado trescruceño y se impone el nombre de Batalla de Tres Cruces a la plaza del pueblo. Y un año antes del bicentenario, siendo comisionado Fabián Martínez, los actos que lo recuerdan comienzan a realizarse en el lugar de los hechos. Allí, junto a la poca y congelada agua de la laguna, se emplazó el mural que recuerda a los héroes gauchos, y ayer entrelazando las inspiraciones de la Escuela Primaria "Ejército de Los Andes", de la Secundaria de Tres Cruces, de los Talleres Libres de Artes y Artesanías y empleados municipales, se volvió a memorar con música, danzas folclóricas y una representación del momento en que Tres Cruces fue escenario de los hechos patrios.

La guitarra de Alfredo Cruz interpretó la cueca "La Trescruceña" para la danza de los profesores del Secundario, alumnos de este nivel ejecutaron sus instrumentos junto al mural monumento, danzaron los niños de la escuela primaria y comenzó la representación, iniciando con el momento en que Leopoldo Abán habla del hallazgo histórico para que luego los actores muestren la desesperación realista por beber ellos y animales, el ataque de los paisanos y la huida del enemigo.

El presidente de la Comisión Municipal, Fabián Martínez, valoró esta forma conjunta de conmemorar la memoria, asegurando que "los niños y los jóvenes no olvidarán así nuestra historia, y podrán mantenerla viva para contársela a sus hijos". Acaso pudiera decirse que la gesta de aquellos guerreros adquiere doble valor cuando los pueblos la mantienen viva en su recuerdo.