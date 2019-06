Incertidumbre por el aumento del combustible

Este lunes debería aplicarse en todo el país un nuevo aumento en los combustibles como consecuencia de la actualización de los impuestos a la transferencia de los combustibles (ITC), tasa que debía haberse aplicado este mes, pero por decisión del Gobierno se postergó para el 1 de julio a fin de desacelerar la suba de precios. Si bien esta situación se acordó hace más de un mes atrás, los expendedores de combustible de la provincia advirtieron que desconocen si finalmente la suba se aplicará o no, y de cuánto sería.

A comienzo de este mes, el precio de los combustibles debía haberse actualizado con la aplicación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que se aplica cuatro veces al año: en marzo, junio, septiembre y diciembre, el cual se mide según la variación del porcentaje inflacionario del último trimestres. Según las estimaciones, este aumento impositivo hubiera generado un encarecimiento de las naftas cercano al 1,5%, por lo que se podría inferir que ese mismo porcentaje debería aplicarse a partir de este lunes.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy advirtieron que si bien, desde el mes pasado resonaban estas cifras, por el momento desconocen si el aumento finalmente se hará efectivo y de ser así, de cuánto seria la suba. "En teoría debería subir un 1,5% que corresponde al impuesto interno, pero la verdad es que no tenemos ninguna confirmación", manifestó Silvia Ficoseco, una de las referentes de la institución.

En caso de aplicarse el aumento del 1,5%, en las estaciones de servicio YPF la nafta Súper pasaría a costar de $47,94 a $48,65 y la Diesel 500 de $44,65 a $45,31, en Shell la nafta Súper pasaría a costar de $48,99 a $49,72 y la Fórmula Diesel de $46,79 a $47,79. Por su parte, en Refinor la Súper de $47,94 costaría $48,65 y el combustible Diesel de $44,65 costaría $45,31, en tanto que en las estaciones Axion la nafta Súper de $48,44 ahora subiría a $49,16 y el Diesel de $45,85 pasaría a $46,53.

Ante esta incertidumbre y contemplando la situación del dólar que, durante los últimos días se mantuvo estable, no descartó que pueda suspenderse nuevamente el aumento. "Puede que no se concrete la suba, porque hay que tener en cuenta que el dólar sigue bajando; en teoría no debería seguir subiendo, pero esa es una decisión netamente de las petroleras y del Estado Nacional. Igual son todas suposiciones, no tenemos ninguna confirmación", aclaró.

Aumentos de las petroleras

Si bien el aumento que se prevé para el mes de julio correspondería a la actualización del Impuesto al Combustible, casi mensualmente en paralelo las petroleras venían aplicando subas aduciendo a que existía un retraso en el precio. Hasta el momento no hay aumentos de este tipo anunciados para julio. En este sentido, Ficoseco estimó que "no deberían haber otras subas porque no hay motivos, pero nunca se sabe la política real de las petroleras, el mes pasado suponíamos que no iban a haber otros aumentos y aún así se terminó subiendo un 1,5%, lo que representó pocos centavos".

Esta estimación también fue ratificada por la extitular de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina (Fecra), Rosario Sica quien, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, aseguró que el propio presidente de YPF confirmó que no habrán nuevos aumentos por parte de las petroleras. "Hace 15 días estuve con el presidente de YPF y dijo que no iba a aumentar, incluso salió en medios nacionales, lo cual me sorprendió gratamente porque no podemos seguir aumentando los combustibles para beneficiar a empresas multinacionales; tenemos que pensar en el país, cada uno se tiene que poner el país al hombro en la actividad que desempeña, sino no vamos a salir adelante", dijo.

Petroleros paran por 72 horas

El Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy (Stippygsj), resolvió realizar un paro de actividades que afectará a los yacimientos, refinería y gas licuado. Según explicaron desde el gremio, la medida iniciará el lunes y se cumplirá en reclamo de la falta de respuestas de parte del Gobierno provincial y nacional respecto a las inversiones solicitadas para el sector y la ausencia de garantías para mantener los puestos de trabajo.

Tal como lo anunciaron desde el sindicato, la protesta se concretará a partir del próximo 1 de julio, luego de que se cumpla el vencimiento de la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo, la cual culminará este viernes.

De este modo, el gremio de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy cesará sus tareas durante tres días, a partir de este lunes, buscando hacer sentir su reclamo a fin de intentar conseguir respuestas por parte del Ejecutivo. La medida fue acordada con los trabajadores en asamblea encabezada por Sebastián Barrios, secretario general del gremio.

El Stippygsj es una de las entidades adheridas a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles que conduce Pedro Milla, quien también brindó respaldo a la medida definida por los trabajadores.