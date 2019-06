Piden solucionar problemas sanitarios en jardín de infantes

Un grupo de padres de alumnos del jardín de infantes que funciona en el edificio de la Escuela Nº 293 "Justo José de Urquiza", en Parapetí-La Esperanza, pidió a las autoridades educativas, una urgente solución para los problemas que tiene en el desagote de los sanitarios y de la cocina, desde hace más de un año.

La problemática preocupa a la comunidad educativa, y pone en riesgo la salubridad de los más de 60 niños que asisten al jardín de infantes en los turnos mañana y tarde. La escuela, tiene un edificio muy antiguo y no cuenta con cloacas. El pozo ciego, ha superado su capacidad, por lo que cada vez que se utiliza la cocina y los sanitarios de los jardines, el personal de maestranza, debe utilizar una zanja, provisoria, para desagotar los líquidos, hacia la calle.

El olor es nauseabundo y pone en riesgo la salubridad de los pequeños, ya que la zanja se encuentra justo enfrente de las salas de jardín de infantes. En invierno, dijeron, no es tan grave, pero en época de calor no es posible dictar clases con tanto olor.

Aunque desde la institución siempre se busca dar una solución a la problemática, esto dificulta ya que solo se desagota la cámara séptica, no así el pozo ciego que no ha podido ser ubicado.

Ante esta situación, desde la dirección del JIN 38, del cual depende este jardín, presentó en el Ministerio de Educación de la Provincia, una carpeta técnica, con el proyecto de construcción de nuevas salas para esta institución, nuevos sanitarios y un sistema de cloacas adecuado.

Hace mas de un año que la cartera educativa conoce esta realidad adversa que vive el jardín de infantes, pero por una razón u otra, hasta el momento no llevaron ninguna solución.

Este es el momento para que lo resuelvan, indicaron los padres. "Ya pasaron las elecciones y es necesario que atiendan nuestro reclamo. Queremos que llegue una solución concreta, antes que volvamos a la época de calor, los chicos no pueden seguir asistiendo a clases de esta manera", agregaron.

Además, dijeron, las salas no son adecuadas. Funcionan en lo que era un viejo almacén del Ingenio. Y solo tienen tres inodoros y dos bachas para más de 30 alumnos por turno. Los chicos deben salir del aula para entrar al baño, cuando en realidad los sanitarios deberían estar ubicados en el interior de las salitas. Las maestras deben muchas veces descuidar a los chicos que se quedan en la sala, para acompañar a los pequeños que van al baño. Esto no es lo recomendable. Pedimos no solo por nuestros niños, sino también porque se mejoren las condiciones de trabajo de los docentes, finalizaron.