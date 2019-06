Recuperó la libertad el agresor de Belén Rojas

"No me queda más que recurrir a los medios de comunicación que siempre me escucharon y me ayudaron", afirma Belén Rojas.

Con sus 20 años y una bebé de 8 meses se pregunta por qué y cómo es posible que la Justicia no la acompañe en este difícil momento.

"Realmente no sé qué pensar y mucho menos cómo actuar, esta persona me golpeó con mucha saña", indica Belén sumamente amargada y con los ojos llenos de lágrimas.

"Ese día que logré salir de la casa de sus padres donde vivíamos y que eran testigos de las permanentes agresiones que me tocó sufrir a su lado, no fue esa la primera vez que sufrí violencia de género", recuerda Belén Rojas.

Afirma que en varias oportunidades le rompió el celular, que cada vez que la buscaba a la salida de la escuela había una escena de celos, que no le permitía tener amigos.

"Voy a preguntarle al fiscal si tiene una hija, o hermanas, porque no puedo entender cómo es posible que lo haya dejado en libertad", señala la joven mujer víctima de violencia de género y agrega "la jueza pareciera no ser mujer".

"Pido que la gente la ayude"

La letrada Cintia Barrios, defensora técnica de Belén, accedió a hablar en exclusiva con El Tribuno de Jujuy, afirma que "lo primero que deseo pedir es que la gente grabe el rostro de Belén y que si la ven pidiendo auxilio en la calle la ayuden".

"Mi defendida no sólo sufre problemas físicos, tenemos los certificados médicos que dan cuenta de las lesiones sufridas en el ojo izquierdo y que la van a afectar en la visión", agrega la abogada.

"Belén tiene serios problemas psicológicos como consecuencia de vivir aterrorizada" afirma y remarca que "con esta decisión judicial ve nuevamente afectada su vida normal, nuevamente se rehusa a salir a la calle, ella estudia y ahora con esto no sabe cómo va a seguir".

Cintia Barrios aclara que "en todo este tiempo y aún estando detenido Belén siguió recibiendo diferente tipo de amenazas por todos los medios".

Consultada sobre los pasos a seguir aclara que "vamos a realizar todas las presentaciones que correspondan en la Fiscalía y además vamos a reclamar por los derechos de la menor".

"En un primer momento se negó a reconocer a su hija", manifiesta Barrios "pero ahora vamos a recurrir a las vías legales que correspondan para devolverle los derechos de identidad que le corresponden a la nena", finaliza la defensora.