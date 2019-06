Dady Brieva polémico: “Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro”

El humorista prometió no hablar más para no perjudicar al kirchnerismo. Sin embargo, volvió a soltar una polémica frase y reivindicó a los delincuentes.

Dady Brieva continúa su raid mediático por diferentes canales de televisión. Esta vez el humorista salió a la guerra con una escopeta dada vuelta y se pegó un tiro en contra con otra polémica frase que volvió a dejarlo herido.

En diálogo con el programa Involucrados, que conduce Mariano Iudica, el integrante de Midachi prometió no hablar más para no perjudicar al kirchnerismo, luego de que Felipe Solá lo acusara de condicionar a los candidatos K con sus opiniones políticas. Sin embargo, antes de llamarse a

Brieva había pedido la creación de una “Conadep del periodismo” y más tarde cuestionó la versión de los medios sobre el caso José López. Ahora el cómico disparó con una frase que, lejos de causar gracia, dio ganas de llorar cuando reivindicó a los delincuentes. “Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro“, dijo el cómico.

Luego, el cómico retomó el tema sobre el pedido de Solá y, si bien prometió no volver a lanzar más bombas, afirmó que su verborragia se debe a que desde la llegada de Mauricio Macri al poder se está inmolando para defender al kirchnerismo.

“Felipe tiene cierta razón que (esos dichos) no estarían ayudando en este proceso. Lo que pasa es que yo hace cuatro años que me estoy tirando arriba de las granadas cuando no había ningún dirigente. Si me vas a despedir, haceme el partido homenaje. Pero él tiene razón: yo hoy vengo acá a hacer mi partido de despedida. Voy a hablar en las Unidades Básicas o Universidades, pero no me voy a referir en lugares públicos”, dijo el cómico.