VIDEO. La historia detrás del beso del Mundial femenino

Los medios europeos rastrearon la historia. Suecia sigue en carrera en la Copa del Mundo; Dinamarca no clasificó a la competición. Los seleccionados nórdicos compartieron grupo en las Eliminatorias para la cita mundialista.

Por ese entonces, las jugadoras danesas reclamaban a su Federación que igualara los salarios del plantel femenino con los del masculino.

En forma de protesta no se presentaron a disputar uno de esos partidos de clasificación. La UEFA, lejos de contemplar la situación de las chicas, no tuvo piedad y les dio el encuentro por perdido.

La medida tuvo un efecto positivo, porque finalmente la Federación cedió ante el reclamo y conquistaron un derecho histórico para el fútbol femenino de ese país nórdico.

Y también su contracara negativa: esos tres puntos que no sumaron aquella vez fueron los que les faltaron para clasificar al Mundial de Francia.

Harder obtuvo un premio consuelo. Acompañó a Eriksson en cada uno de los partidos de Suecia e incluso no tuvo problemas en vestirse con los colores amarillo y azul del país de su novia. Luego del triunfo ante Canadá, no dudó y bajó al césped a saludar a Magdalena.

Suecia enfrenta el sábado a Alemania por los cuartos de final. El ganador de esa llave enfrentará al vencedor de Italia-Holanda.