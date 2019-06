La supuesta hija de Raúl Taibo se encontró con el actor para hacerse un ADN

El 21 de junio, Claudia Elizabeth Zucco (47) desembarcó en Intrusos con el claro fin de conocer su verdadera identidad. La mujer, oriunda de Misiones y madre de 7 hijos, manifestó que a los 30 años su madre, Lucía Paulina, le reveló que sería la hija de Raúl Taibo (65).

"A los 10 años me enteré de que no soy hija de Ricardo, mi papá, el esposo de mi mamá. Le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones y diferencias por eso. Yo de más chica sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra (en Buenos Aires), y me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo. Me dijo que ellos tuvieron una relación, no especificó. Pero me contó que ella y Raúl luego se encontraron en un café (en el año 1972) y le dijo que estaba embarazada. En ese café estaban organizando irse a vivir juntos a Tucumán. Es lo que me dijo ella a mí…", dijo Claudia. Y agregó, sin poder contener las lágrimas: “Esa fue la última vez que hablaron. Lo que me cuenta es que en esa charla vino un patrullero, que Raúl le dijo que vaya al baño, que cuando deje de escuchar ruidos salga. Pero cuando ella salió no lo encontró nunca más. Después mi mamá lo buscó a Taibo por un año y medio hasta que regresó a Misiones sin poder encontrarlo”.

Luego de semejante testimonio, el actor se comunicó con Intrusos y dijo que estaba conmovido por las palabras de Claudia y que estaba dispuesto a someterse a un ADN para dilucidar la verdad.

Seis días después, Jorge Rial compartió imágenes exclusivas del encuentro entre Zucco y Tiabo, en un hospital público, al que fueron a hacerse el ADN que determinará si realmente son padre e hija.

"Ella me dijo que Raúl se había comunicado con ella. Esas fotos son de ayer (por el miércoles), a las 11 de la mañana... La gente que estaba ahí me dijo que los vieron llorar y hablar mucho. No sé si se dieron un abrazo", informó Marcela Tauro, trayendo a colación que Claudia había dicho que tenía "un gran abrazo guardado" para darle a Raúl, cuando lo viera.

Minutos después, Zucco salió al aire telefónicamente y dio detalles del primer cara a cara con Taibo. "¿Pudiste darle el abrazo?", le preguntó Rial. Y ella, con emoción y calma, contestó: "Sí, todo... Ahora regreso a Misiones feliz, ya estoy hecha como mujer. Regreso en paz. Gracias por darme la oportunidad".

Luego describió parte de la charla íntima que mantuvieron: "Cuando lo vi entrar, tenía tantas cosas para decir y hacer que me quedé sin poder hacer nada prácticamente. Los dos nos sentíamos de esa misma forma. Nos mirábamos. Fueron pocas las palabras que pudimos hablar. Él rompió el hielo, pero no se habló nada de la historia. Preguntó por mis hijos, por mi familia y se habló de ADN, del tiempo que iba a tardar el resultado".

Sobre la sensación que sintió al tener contacto con él, aseguró: "Es la mejor persona que podría haber conocido en la vida. Estaba re bien, muy natural y tranquilo... Yo siento que es mi padre, pero el ADN tiene la última palabra. No me quiero ilusionar… Hay que esperar 20 días o un mes para tener el resultado. Yo ahora me regreso a Misiones y me enteraré vía telefónica".

Fuente: Ciudad.com