Se cerró la paritaria de la alimentación

El sector de la alimentación cerró anoche a última hora el acuerdo paritario con un incremento del 30% para este año y un 8% de recomposición por el poder adquisitivo perdido durante 2018. El año pasado, la actividad había terminado el año con una suba del 41% (25% inicial más 15% adicional en diciembre).

Es una de las paritarias grandes que faltaba concretarse (tiene a 80.000 trabajadores), además de la de Camioneros, cuyo acuerdo fue presentado por las partes pero aún no fue homologado por la cartera laboral. Además, también resta el acuerdo de Sanidad de las clínicas.

Las partes venían negociando desde los últimos meses y no se ponían de acuerdo, pero finalmente el gremio que dirige Rodolfo Daer y los empresarios de la industria alimenticia llegaron a un acuerdo que contempla un aumento total del 38%, pero con un amplio escalonamiento y el pago no remunerativo de las cuotas hasta noviembre. "Fue el mejor acuerdo posible dentro de la realidad que vivimos. Si las fábricas estuvieran produciendo más, el aumento se hubiera terminado de concretar en noviembre y no en marzo como finalmente acordamos", afirmó Daer a Infobae.

El acuerdo consiste en un aumento del 8% en concepto de recomposición por la paritaria del año pasado (que cerró en 41% con una inflación cercana al 48%), que será pagado 5% en mayo y 3% en septiembre como sumas no remunerativas que se incluirán a los básicos en noviembre.

A su vez, el 30% por el 2019 será pagado en cuotas bimestrales de la siguiente manera: 5% en mayo; 5% en julio; 3% en septiembre; 5% en noviembre; 7% en enero y 5% en marzo. También en este caso todos aumentos no sufrirán los descuentos hasta noviembre.