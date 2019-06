Por menos discriminación en la familia y la sociedad

Por Luis Carballo

Año tras año la comunidad Lgbtttiq+ realiza pedidos y reclamos por nuevos derechos, pero el que sigue estando presente es por menos discriminación. No sólo desde la sociedad en general, sino del propio entorno y la familias en particular.

Desde el lado familiar con la separación y la no pertenencia del grupo, discriminación y malos tratos en la vía pública son los hechos que siguen estando presente. Esto lo sienten más los jóvenes y menores de edad que muchas veces son hasta echados de sus casas por su orientación sexual.

Cabe recordar que hoy se realizará la marcha del orgullo de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales y queers por las calles céntricas de la ciudad desde las 18 en reivindicación de los derechos adquiridos y nuevos pedidos hacia la comunidad.

Luciana Galarza, miembro de la organización "Ailén Chambi", en diálogo con este matutino señaló que "desde las redes sociales, muchos comentarios son terribles. Muchos hablando desde la ignorancia y otros hablando desde el odio, o sea a toda la comunidad Lgbtttiq. No hacen distinción, sino simplemente es un odio hacia estas personas. Quizás desde el desconocimiento, pero se lo ve mucho".

A su vez "la familia a muchos los deja en la calle, quedan desamparados, no hay un Estado que se haga responsable o que se haga cargo de estas personas, porque muchos son menores de edad. Socialmente es muy señalado, y mucho más aquí en Jujuy, porque es una provincia chica y donde todos nos conocemos, entonces unas personas que vayan caminando por la calle tomadas de la mano es para que todo el mundo las mire, las señale y lo mismo pasa con los hombres", añadió .

Otra de las condiciones por las cuales se suele discriminar a las personas Lgbtttiq+ es ante las cuestiones laborales. Si bien, el carnet sanitario es un requisito laboral en muchos ámbitos laborales, en otros casos se estaría haciendo uso de ellos para no incorporar personal. Siendo que las personas transexuales y travestis son las que más dificultades tienen a la hora de buscar una fuente laboral.

"Hoy por hoy se necesita pelear por una ley porque para las personas "trans" no hay un cupo laboral que a ellas le den la oportunidad de poder trabajar y que no haya una discriminación. Es muy difícil para ellas encontrar trabajos, entonces es necesario que salga una ley", dijo Galarza.

Muchas son las situaciones que padecen las personas Lgbt no sólo con la sociedad en general, sino con su propio entorno de conocidos y hasta con sus propias familias. El Tribuno de Jujuy obtuvo el testimonio de jóvenes que cuentan los momentos que les tocó atravesar.

"Hace poco le conté a mi familia y fue difícil. Es difícil para una madre cuando sus dos hijos son gay, mi hermano también lo es. Mi mamá asimiló y entendió por mis otros parientes. No me costó nada a mí asimilar lo que siento", comentó Nahuel Zurita, quien fue elegido Mister Gay de la provincia de Jujuy.

"Hace dos años cuando estaba de novio, estábamos hablando en la plaza Belgrano sin estar tomados de la mano. Al frente estaba un señor y nos empezó a atacar arrojando cosas y diciéndonos degenerados, y no estábamos haciendo nada. Desde ahí nunca ando ni andaba de la mano con mi pareja", añadió.

Superación de la propia inseguridad

Aunque los casos de discriminación hacia las personas Lgbt se dan en algunos ámbitos, la superación a la misma inseguridad y el miedo que se produce por tener una orientación sexual sí están presentes en las personas.

Matías Rondón comentó que “tenía una meta personal de superar esos estereotipos que en la vida me pusieron. Gracias a Dios mi familia me acompañó en las elecciones (del Mister Gay) y tuve una aceptación de mi gente porque ni siquiera ellos sabían que había ganado. Lo hice a escondidas por el miedo a no ganar y vencer el bullying. Yo utilizo la frase que la digo a los más chicos que es "Mientas vos elijas algo que te haga bien a vos sin dañar ni lastimar al otro no tenés porque sentirte mal de nada’”.

El joven llegó a integrar un comedor con otras personas de la comunidad Lgbt y se sintieron incluidos.

“Hoy en día veo aceptación de la gente. Creo que un sector de la sociedad está haciendo un cambio cultural y de cabeza en todo sentido, aunque no tanto en la elección de orientación sexual. Hay una apertura mayor en cuanto a la tolerancia a lo diferente y a lo otro. Esto no quita que se siga estando en una desigualdad de condiciones porque creo que necesitamos pelear, luchar muchísimo tiempo, porque sigue habiendo bullying, sobre todo a los más chicos”, añadió Rondón.

En su caso, y teniendo en cuenta el paso que hizo en las elecciones de la comunidad, puede llegar a ser el primer candidato de la provincia de Jujuy en la elección de la “Vendimia para todos” en su edición del 2020.