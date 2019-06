"Hip-Hop responsabilidad comunitaria" y "Clasificatoria Regional Jujuy" son las dos propuestas que lanzará hoy y hasta el domingo la Asociación Civil Deportiva y Cultural "Evolución Urbana" a través del proyecto "Tú eres alguien".

En una visita a nuestro matutino, el licenciado en Psicología y presidente de la asociación, Pablo Guzmán, detalló que la primera parte del proyecto incluye talleres de rap, breaking y grafiti y tendrá lugar hoy en Yuto de 9 a 13 y se reeditará en San Antonio de 16 a 20. Mientras que mañana tendrá lugar en el Nido del barrio Punta Diamante de 16 a 20.

"Recientemente en Yuto se dieron casos de suicidios de adolescentes, por ello la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo asistirá con un grupo de profesionales para contener a los jóvenes ante esta situación, mientras que nosotros colaboramos con talleres de rap, breaking y grafitis", sostuvo Guzmán.

Clasificatoria Regional Jujuy

El Centro Arte Joven Andino (Caja) ubicado en calle Alvear, será el escenario de la Clasificatoria Regional Jujuy que tendrá lugar este domingo con entrada libre y gratuita de 16 a 20. En la oportunidad, se seleccionará a un B-boy (varón) y una B-girl (mujer) para participar en la Final Latinoamericana que se realizará en Córdoba llamada "Battle of the Year AUP" (Argentina, Uruguay y Paraguay), del evento internacional "Battle of the Year" que se disputará en Montpellier, Francia.

"Los pasajes serán pagos a cargo de la Dirección de Juventud de la Provincia, además los chicos tendrán la posibilidad de participar de la instancia internacional para viajar a Francia", sostuvo Guzmán.

Estas actividades consisten en la utilización de las diversas manifestaciones de la Cultura Hip-Hop, su implementación en la contención e inclusión de niños y jóvenes. Además, busca el reconocimiento y valoración de talentos.